Il Poltu Quatu Classic celebra 007: "Operazione Dolce Vita"

IN COSTA SMERALDA

Tutto pronto per il concorso d'eleganza in programma dal 6 a 9 luglio

Poltu Quatu Classic 2023, ci siamo





















































































































© ufficio-stampa 1 di 60 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dal 6 al 9 luglio presso il Grand Hotel Poltu Quatu e altre località glamour della Costa Smeralda numerose personalità del mondo automotive celebreranno la Dolce Vita a bordo di oltre cinquanta auto d’epoca e super sportive. Dopo il grande successo dell’edizione del 2022 premiata come “Evento dell’anno” da Ruoteclassiche, la più importante rivista italiana dedicata al mondo delle auto storiche, quest’anno il Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic celebrerà il 40° anniversario di uno dei film più amati della serie di 007: Octopussy “Operazione Piovra”, che in Sardegna si trasformerà in “Operazione Dolce Vita”.

Poltu Quatu Classic oltre a essere uno degli eventi mondani di maggior rilievo e certamente il più atteso dell'estate motoristica della Costa Smeralda, è uno dei due soli, selezionatissimi, concorsi di eleganza italiani riconosciuti a livello internazionale dalla FIVA (la Federazione Internazionale per le automobili d’epoca).

I partecipanti trascorreranno un lungo weekend nei luoghi più glamour della Sardegna, come il Phi Beach, per il New York Times uno dei top club mondiali, dove vivere il "miglior tramonto della Costa Smeralda", la spiaggia di Capriccioli, resa celebre dal film "007 la spia che mi amava", il Country Club Li Neuli, il Waterfront di Porto Cervo, l'antico borgo di San Pantaleo e la meravigliosa Poltu Quatu, la perla nascosta della Costa Smeralda divenuta ormai meta fissa del Jet Set Internazionale.

Come ogni anno l’evento si svolgerà con il patrocinio di Regione Autonoma della Sardegna, Automobile Club Sassari, FIVA e ASI.

L'autorevole Giuria del Concorso sarà presieduta per il sesto anno consecutivo da Paolo Tumminelli, storico dell’automobile e autore di un metodo di valutazione che ha attirato l'attenzione dei più blasonati Concorsi d'Eleganza mondiali. Con lui a giudicare tutte le auto in Concorso e ad assegnare il Best of Show 2023 ci saranno Emmanuel Bacquet (noto esperto di auto d’epoca), Valentino Balboni (leggendario collaudatore Lamborghini), Luciano Bertolero (fondatore di Auto Classic e grande esperto Ferrari), Shayan Bokaie (fondatore di with/anima digital agency), Tiddo Bresters (Presidente della FIVA), Davide Cironi (fondatore di Drive Experience), Shinichi Ekko (Presidente Maserati Club Giappone), Ulrich Knieps (già Direttore di BMW Classic), Laura Kukuk (Ingegnere certificatore di auto d’epoca), Edoardo Magnone (Presidente del Registro Fiat Italiano), Gian Luca Pellegrini (Direttore di Quattroruote e Ruoteclassiche), J. Philip Rathgen (Ceo di Classic Driver), Alberto Scuro (Presidente dell’ASI), Gaby von Oppenheim (editrice di Octane Germania).

L’organizzatore del Concorso, Simone Bertolero, come tradizione presenterà l'evento a bordo della sua mitica “spiaggina” Fiat 500 Jolly Ghia, l’auto preferita per le estati glam dai protagonisti del jet set internazionale, come l'Avvocato Giovanni Agnelli e Aristotele Onassis. E come sempre, sarà affiancato dalla giornalista Savina Confaloni, la presentatrice più ambita dagli organizzatori dei principali eventi motoristici internazionali.

Quest'anno, sono otto le classi del Concorso d'Eleganza Poltu Quatu Classic

PEACE & LOVE: la risposta ai bisogni del mondo

SEX ON THE BEACH: un cocktail di spiaggine uniche

FERRARI TRIBUTE TO LE MANS 2023: festeggiando la leggendaria vittoria Ferrari

PORSCHE 75° ANNIVERSARY: celebrando 75 anni di un mito

SUPERCAR: le più iconiche auto sportive di ogni era

RALLY QUEEN: dal Campionato del Mondo Rally alla Costa Smeralda

SOMETHING SPECIAL: reinterpretazioni di una leggenda

Infine l'immancabile Classe LA DOLCE VITA dedicata alle auto protagoniste degli anni '50 e ‘60, ma non solo perché la Dolce Vita era iniziata ben prima della seconda guerra mondiale, che aveva portato via quella spensieratezza poi riconquistata al termine del conflitto.

I partner automobilistici dell’ottava edizione di Poltu Quatu Classic saranno Morgan Motor Company che porterà in Sardegna i nuovi modelli del Super 3 e la Plus Six e Bizzarrini che renderà omaggio al suo fondatore Giotto Bizzarrini con un’esposizione in Piazzetta a Poltu Quatu che abbraccerà il passato e il futuro dello storico marchio automobilistico livornese.

Confermata la presenza di partner importanti tra quelli da sempre fedeli al Concorso e nuovi arrivat, come Larusmiani, GoodWool, Croky, Italian Gesture, Beretta e Romeo Ferraris, per citarne alcuni, e degli sponsor Donnafugata Wine e Gin Engine che alimenteranno i giorni e le notti smeraldine dei partecipanti.

Tra le curiosità dell'edizione 2023 possiamo citare la presenza del Campione del Mondo Rally Miki Biasion, che sarà al volante di una Kimera Evo 37, la reinterpretazione della mitica Lancia 037, e del calciatore del Cagliari Gianluca Lapadula, grande protagonista dell’entusiasmante promozione in Serie A della squadra rossoblù, che sarà al volante di una Ferrari Testarossa di colore nero (come quella di Diego Armando Maradona).

Tornerà in Sardegna anche Alois Ruf, il fondatore della celebre casa automobilistica tedesca, che sarà al volante della Ruf Bergmeister, la spettacolare speedster con motore Porsche da oltre 450 cv realizzata in esemplare unico e presentata all’ultima edizione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in California.

Lo sponsor Pirelli premierà per il terzo anno consecutivo la vincitrice della Classe RALLY QUEEN con il celebre "Pirelli Pole Position Award", la wind tunnel tyre normalmente assegnata ai piloti che conquistano la pole position nella massima serie automobilistica mondiale.

Eberhard & Co. premierà il vincitore del Concorso di Eleganza con un cronografo Tazio Nuvolari Legend mentre tutti i vincitori di Classe riceveranno un Tazio Nuvolari Desk-Clock.

Al vincitore dell’ottava edizione di Poltu Quatu Classic sarà consegnato anche un trofeo molto speciale realizzato da Riva con il volante originale delle mitiche imbarcazioni protagoniste della Dolce Vita.

La titolazione del Best of Show celebra la nuova collaborazione tra il concorso motoristico più glamour dell’estate ed il brand nautico più conosciuto al mondo, che nella giornata di Venerdì 7 luglio accoglierà i partecipanti alla Riva Lounge sul Waterfront di Porto Cervo per un indimenticabile aperitivo al tramonto.