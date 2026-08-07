Personaggi

La Honda NSX di Ayrton Senna va all'asta

La sportiva giapponese di proprietà del campione di Formula 1 torna nei listini, vale circa un milione di euro

di Redazione Drive Up
07 Ago 2026 - 09:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Ayrton Senna è una leggenda. Probabilmente il pilota più amato nella storia dell'automobilismo. Il suo fascino tenebroso lontano dai circuiti e lo stile di guida inconfondibile, ne hanno fatto un'icona popolare, trasversale alle generazioni e conosciuto anche da chi non ha la passione per le corse. Indimenticabile a tal punto che i suoi oggetti, continuano ancora oggi a raccogliere l'attenzione dei collezionisti.
Sportiva
La Honda NSX è tra le automobili indissolubilmente legate al mito. Senna prese parte al suo sviluppo e il costruttore giapponese gliene regalò tre esemplari. Due di colore nero e uno di colore rosso, la più riconoscibile. Questa era la vettura d'uso quotidiano del pilota in Portogallo, oltre a essere protagonista di un video che mostra la danza dei piedi tra frizione-freno-acceleratore con un'inquadratura ravvicinata. A ottobre tornerà all'asta, con un prezzo stimato attorno al milione di euro.
Leggenda
Si tratta di una delle supercar giapponesi anni '90 più desiderate. Il telaio era interamente realizzato in alluminio, mentre sotto il cofano trovava posto il motore V6 Vtec da 274 CV. Dalla morte di Senna in poi, la Honda si è spostata in Svizzera presso un concessionario, per poi finire - con l'ultima vendita - in Giappone. Durante il periodo nipponico, la super sportiva ha percorso soltanto 400 km. Vedremo tra qualche mese dove finirà.

Ti potrebbe interessare

videovideo
honda
ayrton senna
senna

Ultimi video

02:00
La storia delle Familiari - In abito lungo

La storia delle Familiari - In abito lungo

01:57
La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

La storia di Alfa Romeo - Romantici e nostalgici

03:05
La prova di Skoda Elroq RS

La prova di Skoda Elroq RS

01:32
Denza Z9GT

Denza Z9GT

15:42
La puntata del 6 agosto #DriveUp

La puntata del 6 agosto #DriveUp

02:16
Dacia Striker, eleganza da berlina e versatilità da station wagon

Dacia Striker, eleganza da berlina e versatilità da station wagon

01:34
Denza Z9GT, numeri da supercar e tempi di ricarica velocissimi

Denza Z9GT, numeri da supercar e tempi di ricarica velocissimi

02:05
Koenigsegg Sadair's Spear, il record dell'auto a mattoncini

Koenigsegg Sadair's Spear, il record dell'auto a mattoncini

02:30
Jeep Compass 4Xe, animo da fuoristrada e nuovo assetto

Jeep Compass 4Xe, animo da fuoristrada e nuovo assetto

01:52
Chery al MIMO 2026, due nuove vetture pensate per le famiglie

Chery al MIMO 2026, due nuove vetture pensate per le famiglie

03:11
Fiat Topolino si rinnova, nuove linee e sbarco nella Città del Vaticano

Fiat Topolino si rinnova, nuove linee e sbarco nella Città del Vaticano

01:39
L'Editoriale: il prossimo passo della transizione energetica

L'Editoriale: il prossimo passo della transizione energetica

04:01
A bordo di Totem Super GT Meteora

A bordo di Totem Super GT Meteora

02:11
a storia di Citroen 2CV e Renault 4 - W la rivoluzione

a storia di Citroen 2CV e Renault 4 - W la rivoluzione

01:32
Geely per il rinascimento urbano

Geely per il rinascimento urbano

02:00
La storia delle Familiari - In abito lungo

La storia delle Familiari - In abito lungo

I più visti di Drive Up

Cristiano Ronaldo con i suoi "giocattoli" a quattro ruote

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

I "giocattoli" di Cristiano Ronaldo

Ferrari ha realizzato 10 Purosangue speciali

L'attacco di Trump contro le auto elettriche: "Questi sono pazzi"

La Bugatti nascosta dentro un muro: un inganno ai tedeschi

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Christian Romero
15:16
L'Inter si tira fuori per Romero che dice sì all'Atletico: intesa raggiunta, si tratta col Tottenham
15:12
Napoli, occhi su Musso per la porta: gli scenari
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan
15:10
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan
15:10
Cambiaso si blinda alla Juve: "Sono concentrato qui, è un orgoglio"
15:07
Maradona, parla il massaggiatore: "Non mangiava più, ma nessuno interveniva"