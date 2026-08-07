La Honda NSX di Ayrton Senna va all'asta

Ayrton Senna è una leggenda. Probabilmente il pilota più amato nella storia dell'automobilismo. Il suo fascino tenebroso lontano dai circuiti e lo stile di guida inconfondibile, ne hanno fatto un'icona popolare, trasversale alle generazioni e conosciuto anche da chi non ha la passione per le corse. Indimenticabile a tal punto che i suoi oggetti, continuano ancora oggi a raccogliere l'attenzione dei collezionisti.

Sportiva

La Honda NSX è tra le automobili indissolubilmente legate al mito. Senna prese parte al suo sviluppo e il costruttore giapponese gliene regalò tre esemplari. Due di colore nero e uno di colore rosso, la più riconoscibile. Questa era la vettura d'uso quotidiano del pilota in Portogallo, oltre a essere protagonista di un video che mostra la danza dei piedi tra frizione-freno-acceleratore con un'inquadratura ravvicinata. A ottobre tornerà all'asta, con un prezzo stimato attorno al milione di euro.

Leggenda

Si tratta di una delle supercar giapponesi anni '90 più desiderate. Il telaio era interamente realizzato in alluminio, mentre sotto il cofano trovava posto il motore V6 Vtec da 274 CV. Dalla morte di Senna in poi, la Honda si è spostata in Svizzera presso un concessionario, per poi finire - con l'ultima vendita - in Giappone. Durante il periodo nipponico, la super sportiva ha percorso soltanto 400 km. Vedremo tra qualche mese dove finirà.