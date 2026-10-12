La Smart è tornata...Smart

Era da tempo che gli abitanti delle grandi città italiane aspettavano questo momento. La Smart è tornata, ma non in veste di SUV, coupé o sportiva. Questa volta è davvero lei: una due posti lunga meno di tre metri perfetta per essere parcheggiata, anche impropriamente, ovunque. L'alleata perfetta per i cittadini che dovranno però scendere a compromessi con le colonnine di ricarica.

Solo elettrica

La nuova, vera, Smart è infatti soltanto elettrica. Una scelta che farà discutere eppure coerente con la visione di una città più "pulita" che impone zone a traffico limitato in continuazione. Il fatto che sia a zero emissioni, dovrebbe consentirne l'accesso facilitando gli spostamenti anche nelle aree più blindate del centro. Silenziosa e agilissima, la batteria da 35,8 kWh le permette di percorrere fino a 290 km con una carica. Più che sufficienti per la maggior parte degli usi quotidiani.

Tecnologica e simpatica

Sebbene sia passato qualche anno dall'ultima volta, la Smart è rimasta fedele a se stessa. Basta guardarla per riconoscerla, con il suo stile colorato e vivace trasmette simpatia e sa come distinguersi. L'abitacolo, visto lo spazio a disposizione, è organizzato per essere pratico e funzionale senza però rinunciare alle comodità della tecnologia. Se il sistema d'intrattenimento di bordo è su schermo da 10,1", sotto non mancano i comandi fisici per il climatizzatore. Arriverà in estate e costerà meno di 20 mila euro.