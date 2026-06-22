La nuova Smart Fortwo non ha i sedili

Smart ha pubblicato la prima immagine degli interni della nuova #2. Erede - non soltanto spirituale - dell'icona Fortwo: l'ultracompatta che ha stravolto il concetto di mobilità urbana (apprezzatissima in Italia, soprattutto a Roma). Da quando Geely ha deciso il rilancio del marchio, l'idea di riproporre sul mercato la due posti si è fatta sempre più concreta.

Unica seduta

Il gruppo cinese - proprietario del marchio - ha deciso di anticiparne lo svelamento con una pubblicazione "a capitoli". Dopo i primi bozzetti con stile e proporzioni, tocca ora agli interni. Il primo dettaglio che non può sfuggire alla vista è l'assenza dei sedili. Al loro posto, i designer Smart hanno preferito una poltrona con un'unica seduta, in grado comunque di accogliere automobilista e passeggero. Una soluzione di design ed ergonomia: in caso di un parcheggio angusto, l'uscita dalla parte opposta è facilitata.

Piccolissima

D'altronde la Smart #2 è stata sviluppata per essere la vettura il più pratico e utile in città. Oltre ad avere dimensioni "furbe", deve potersi muovere nel traffico con grande agilità. La motorizzazione elettrica, in questo caso, è ideale, così come il raggio di sterzata di appena 6,95 metri (che le permettono quasi di girare su se stessa). Costruita sulla base della piattaforma Electric Compact Architecture, avrà una batteria da 35,7 kWh che garantirà un'autonomia attorno ai 200 km. Il prezzo sarà di circa 20 mila euro.