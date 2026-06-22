Novità

La nuova Smart Fortwo non ha i sedili

Tra le caratteristiche, un'autonomia superiore ai 200 km e un prezzo attorno ai 20 mila euro

di Redazione Drive Up
22 Giu 2026 - 10:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Smart ha pubblicato la prima immagine degli interni della nuova #2. Erede - non soltanto spirituale - dell'icona Fortwo: l'ultracompatta che ha stravolto il concetto di mobilità urbana (apprezzatissima in Italia, soprattutto a Roma). Da quando Geely ha deciso il rilancio del marchio, l'idea di riproporre sul mercato la due posti si è fatta sempre più concreta.
Unica seduta
Il gruppo cinese - proprietario del marchio - ha deciso di anticiparne lo svelamento con una pubblicazione "a capitoli". Dopo i primi bozzetti con stile e proporzioni, tocca ora agli interni. Il primo dettaglio che non può sfuggire alla vista è l'assenza dei sedili. Al loro posto, i designer Smart hanno preferito una poltrona con un'unica seduta, in grado comunque di accogliere automobilista e passeggero. Una soluzione di design ed ergonomia: in caso di un parcheggio angusto, l'uscita dalla parte opposta è facilitata
Piccolissima
D'altronde la Smart #2 è stata sviluppata per essere la vettura il più pratico e utile in città. Oltre ad avere dimensioni "furbe", deve potersi muovere nel traffico con grande agilità. La motorizzazione elettrica, in questo caso, è ideale, così come il raggio di sterzata di appena 6,95 metri (che le permettono quasi di girare su se stessa). Costruita sulla base della piattaforma Electric Compact Architecture, avrà una batteria da 35,7 kWh che garantirà un'autonomia attorno ai 200 km. Il prezzo sarà di circa 20 mila euro.

smart
smart fortwo
geely

Ultimi video

02:29
Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

00:25
MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

01:28
Formula E a Sanya

Formula E a Sanya

02:05
Isuzu D-MAX

Isuzu D-MAX

01:31
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

02:09
Toyota Hilux presenta la nona generazione

Toyota Hilux presenta la nona generazione

01:29
Formula E, si corre in Cina

Formula E, si corre in Cina

01:28
Tiger Nine HEV

Tiger Nine HEV

02:01
Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

02:14
Maserati alla 1000 Miglia 2026

Maserati alla 1000 Miglia 2026

15:49
La puntata del 17 giugno #DriveUp

La puntata del 17 giugno #DriveUp

02:48
Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

02:06
Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

02:48
OSCA rinasce con MT6, il ritorno di un marchio storico

OSCA rinasce con MT6, il ritorno di un marchio storico

03:05
Toyota Hilux si evolve, in Bulgaria svelata la nona generazione

Toyota Hilux si evolve, in Bulgaria svelata la nona generazione

02:29
Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

Renault R4 E-Tech electric Plein Sud, la nostra prova tra le strade di Barcellona

I più visti di Drive Up

MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

La star di Stranger Things e la sua Corvette d'epoca

Le mazze da golf Bugatti costano oltre 60 mila euro

Il nuovo aereo di Trump è come un hotel di lusso

Una Porsche 911 smontata dai ladri di notte

BYD all'attacco di Toyota: vuole essere il più grande di tutti

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:20
Iran, il commovente bigliettino per ricordare i bambini uccisi a Minab: "Lo spirito dell'Iran rimane vivo"
Salah si gode la festa dopo la vittoria dell'Egitto
11:12
Salah si gode la festa dopo la vittoria dell'Egitto
Un Suárez visibilmente amareggiato segue l'Uruguay
11:11
Un Suárez visibilmente amareggiato segue l'Uruguay
Paulo Dybala
11:11
Roma, summit decisivo per i rinnovi: Dybala vicino, tutto fatto per Celik
11:10
Pagani e l'ipotesi di un'elettrica: "Non interessava a nessuno"