La promessa di Benedetto Vigna: "Non tradiamo l'emozione Ferrari"

In un momento storico di profonda transizione per l'industria dell'auto, Maranello sceglie la via del coraggio e dell'indipendenza strategica. Con il debutto della Ferrari Luce, la prima supercar cento per cento elettrica del Cavallino Rampante, l'azienda rivendica il proprio ruolo di pioniere tecnologico. Un concetto espresso con forza dall'Amministratore Delegato Benedetto Vigna, che ha voluto sottolineare l'identità profonda di questo progetto nato da un foglio bianco e protetto da una fitta rete di brevetti proprietari.

Non tradisce la storia

L'approccio di Maranello rifiuta qualsiasi imposizione ideologica, ponendo la libertà dell'appassionato al centro della propria visione commerciale. Nel commentare la nascita del nuovo modello a quattro porte e cinque posti, l'Amministratore Delegato ha infatti dichiarato: "Siamo convinti che un’azienda dimostri la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. Ferrari Luce nasce proprio da questa sfida, offrendo una nostra inedita visione dell’elettrificazione. Mai come oggi offriamo la massima libertà di scelta ai nostri clienti: in linea con la nostra convinzione nella neutralità tecnologica, siamo i primi al mondo ad affiancare l’architettura full electric a quella ibrida e termica per delle vetture sportive."

Non solo tecnica

La svolta della Luce non si esaurisce nell'adozione dei quattro motori a batteria, ma rappresenta una vera e propria estensione dei confini tradizionali del marchio, che si apre a inediti scenari di fruibilità quotidiana e di lusso sartoriale. "Non ci siamo limitati a innovare nella motorizzazione, ma con Luce abbiamo inaugurato un vero e proprio segmento di gamma. Questo modello è il frutto di più di 60 nostri nuovi brevetti, ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni con partner tecnologici d’eccellenza," ha aggiunto Vigna, tracciando la linea di una vettura capace di far convivere il rigore ingegneristico con la passione viscerale che da sempre circonda le rosse. "Abbiamo dato vita a una vettura che coniuga emozioni di guida uniche con prestazioni, piacere di guida e comfort straordinari per i Ferraristi di oggi e di domani."