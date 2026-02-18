Accessori Come la Dacia Bigster diventa un camper

Se siete appassionati di avventura e avete il desiderio di viverne una a bordo strada, la Dacia Bigster potrebbe fare al caso vostro. Il SUV ha tutte le caratteristiche per assecondare le richieste più impegnative o stravaganti: generosa abitabilità, ampia capacità di carico, bassi consumi, trazione integrale e un nuovo kit che lo trasforma in un camper. Con letto sul tetto e cucina nel bagagliaio, c'è dunque da scendere a qualche compromesso, ma questo è il prezzo per poter dormire e mangiare dove si vuole. Il prezzo per allestire la Bigster come un camper è di circa 7 mila euro, da aggiungere alla "base" di 26 mila euro per l'acquisto del veicolo. In totale, si può avere una vettura pronto-avventura con meno di 40 mila euro. Un bel risparmio per chi ama vivere la natura con un'automobile