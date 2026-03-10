Dati

Costruire un'auto in Marocco costa 106 dollari, in Italia 2.100 dollari

Il paese africano è il nuovo centro di produzione a basso costo 

Il posto più economico al mondo dove costruire un'automobile è il Marocco. Sebbene la Cina continui a essere la "fabbrica del mondo", chi vuole costruire un veicolo a basso costo non deve più rivolgere lo sguardo all'estremo Oriente ma piuttosto verso Sud.  Secondo un’analisi della società di consulenza Oliver Wyman, i nuovi centri produttivi a basso costo dell’industria auto sono Marocco, Romania e Messico, mentre il gigante asiatico è scivolato indietro nella classifica globale.
Nuovi hub produttivi globali
Lo studio ha analizzato il costo del lavoro per veicolo in circa 250 stabilimenti di assemblaggio nel mondo, un indicatore particolarmente significativo se si considera che la manodopera rappresenta tra il 65% e il 70% dei costi di produzione. I risultati mostrano come alcune economie stiano guadagnando terreno grazie a salari competitivi, impianti moderni e politiche industriali favorevoli agli investimenti. In particolare il Marocco è diventato un polo strategico per i costruttori francesi, mentre il Messico si è affermato come base produttiva per numerosi gruppi statunitensi, europei e asiatici.
Costi e strategie dei costruttori
L’analisi evidenzia anche forti differenze tra i costruttori. I marchi premium europei registrano i costi del lavoro più elevati, con una media superiore ai 2.200 dollari per veicolo, mentre i produttori cinesi risultano molto più competitivi con circa 585 dollari. In Turchia costruire un'auto costa 414 dollari, in Polonia 663 dollari, in Giappone 769 dollari. I grandi Paesi europei hanno un costo elevatissimo: 1.600 dollari in Francia, 2.100 in Italia, 2.300 nel Regno Unito e addirittura 3.300 dollari in Germania. In questo contesto, scegliere dove produrre diventa una decisione sempre più strategica per l’industria automobilistica globale.

