Collaborazioni La Alpine A290 marchiata Lacoste

Denominata "Beware of the Crocodile", l'Alpine Lacoste A290 Rallye è la vera protagonista della collaborazione. Ispirata al rosso della lingua del coccodrillo Lacoste, esprime attraverso questa tonalità il legame con la passione sportiva. Esteticamente, il modello reinterpreta i codici del rally in chiave concept car: passaruota allargati, cerchi dal profilo marcato, parafanghi sporgenti. "Questa collaborazione unisce la tecnicità della competizione, la leggerezza del design e l'eleganza di uno stile senza tempo. Un'auto pensata per la pista, ma con una vera e propria impronta estetica", ha dichiarato Antony Villain, VP Design Alpine