Tennis, Binaghi: "Le risorse del Governo non sono infinite, privilegi eventi con cadenza annuale"

"Le risorse del Governo non sono infinite, non è vero che qualunque manifestazione sportiva sia profittevole, degna di essere finanziata e debba essere un obiettivo del nostro Governo. Alcune manifestazione hanno creato buchi di bilancio o profitti troppo bassi. Sarebbe utile che il Governo stabilisse un metodo e un unico valutatore". Così Angelo Binaghi, presidente Fitp, durante il convegno "I grandi eventi sportivi: il Modello Roma" organizzato dal gruppo Sole 24 Ore. "Bisogna paragonare l'impatto assoluto dei grandi eventi all'entità delle risorse pubbliche che sono state richieste per organizzare l'evento", prosegue Binaghi che ammette come, secondo lui, "il Governo debba cercare di privilegiare le manifestazioni con cadenza annuale e che restano sul territorio più anni possibile, rispetto a manifestazioni che ci sono una volta e poi tornano dopo 25 anni. Non credo ci sia spazio per tutte le tipologie, perché le risorse non sono infinite. Mi interessa capire dove il Governo deve tagliare e dove deve investire di più per far crescere il nostro Paese. Sì agli Internazionali e no alle Olimpiadi? Non sto dicendo questo", conclude.