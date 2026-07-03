Tennis, Wimbledon: Errani-Paolini si ritirano dal doppio femminile prima dell'esordio

Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a Wimbledon. Al primo turno la coppia azzurra, che a Wimbledon in doppio non è andata oltre il terzo turno, raggiunto nel 2024, avrebbe dovuto debuttare contro Marija Kozyreva e Iryna Shymanovich, che quest'anno hanno vinto il titolo al Wta 125 di Antalya e la scorsa settimana sono arrivate in semifinale a Nottingham. Errani e Paolini hanno vinto insieme nove trofei, tra cui l'oro olimpico a Parigi 2024, su 13 finali giocate, l'ultima a Indian Wells, che rimane l'unica in stagione.