Tennis, Wimbledon: Errani-Paolini si ritirano dal doppio femminile prima dell'esordio

03 Lug 2026 - 14:56
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Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a Wimbledon. Al primo turno la coppia azzurra, che a Wimbledon in doppio non è andata oltre il terzo turno, raggiunto nel 2024, avrebbe dovuto debuttare contro Marija Kozyreva e Iryna Shymanovich, che quest'anno hanno vinto il titolo al Wta 125 di Antalya e la scorsa settimana sono arrivate in semifinale a Nottingham. Errani e Paolini hanno vinto insieme nove trofei, tra cui l'oro olimpico a Parigi 2024, su 13 finali giocate, l'ultima a Indian Wells, che rimane l'unica in stagione. 

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