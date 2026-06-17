Eventi L'Alfa Romeo con cui la Polizia corse nei rally

La livrea è la stessa delle pattuglie: tinta bianca/azzurra e scritta "Polizia" sui lati della carrozzeria. La presenza degli sponsor, rende ancora più suggestivo un progetto sportivo senza precedenti, impossibile da replicare. La carriera di questa berlina iniziò con il rally di Roma, per poi continuare con altre 15 manifestazioni, prima di essere dismessa ed entrare in una collezione privata. Dopo un decennio dall'ultimo passaggio di proprietà, l'Alfa 75 torna in vendita. Sarà messa all'asta a un prezzo di 145 mila euro