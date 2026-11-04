Tecnologie

L'intelligenza artificiale arriva sulle Porsche

911, Taycan, Panamera e Cayenne ricevono un aggiornamento al sistema d'intrattenimento di bordo che aumenta di cinque volte la potenza di calcolo 

di Redazione Drive Up
04 Nov 2026 - 11:44
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© Ufficio Stampa

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L'integrazione tecnologica a bordo delle automobili sta diventando sempre più intensa. Ogni costruttore non può (o non vuole?) più rinunciare a offrire un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale e a una capacità di calcolo da supercomputer. Guarda caso, proprio le due novità che Porsche introduce con un aggiornamento su 911, Cayenne, Panamera e Taycan.
Parli con la tua auto
La Casa tedesca offrirà ai suoi clienti una nuova generazione del Porsche Communication Management: il sistema d'intrattenimento di bordo delle sue vetture. Grazie all'utilizzo di chip più potenti, la capacità di calcolo è migliorata di cinque volte. Concretamente, significa ridurre i tempi di avvio rendendo anche l'utilizzo più fluido. Come anticipato, non manca l'impiego di un supporto dell'intelligenza artificiale. 
Non retrofit
Non si tratta di un semplice aggiornamento Over-The-Air ma di un nuovo sistema in toto. Il che significa che i clienti che hanno appena ricevuto la loro nuova Posche, non potranno beneficiare di inedite introduzioni come il Porsche Digital Interaction: una sagoma in 3D della propria vettura è replicata sullo schermo. In questo modo sarà possibile accedere a funzioni e parametri selezionati del veicolo. Anche la navigazione permetterà ora di visualizzare la mappa in 3D e di avere informazioni sul traffico in tempo reale.

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