L'intelligenza artificiale arriva sulle Porsche

L'integrazione tecnologica a bordo delle automobili sta diventando sempre più intensa. Ogni costruttore non può (o non vuole?) più rinunciare a offrire un assistente vocale basato sull'intelligenza artificiale e a una capacità di calcolo da supercomputer. Guarda caso, proprio le due novità che Porsche introduce con un aggiornamento su 911, Cayenne, Panamera e Taycan.

Parli con la tua auto

La Casa tedesca offrirà ai suoi clienti una nuova generazione del Porsche Communication Management: il sistema d'intrattenimento di bordo delle sue vetture. Grazie all'utilizzo di chip più potenti, la capacità di calcolo è migliorata di cinque volte. Concretamente, significa ridurre i tempi di avvio rendendo anche l'utilizzo più fluido. Come anticipato, non manca l'impiego di un supporto dell'intelligenza artificiale.

Non retrofit

Non si tratta di un semplice aggiornamento Over-The-Air ma di un nuovo sistema in toto. Il che significa che i clienti che hanno appena ricevuto la loro nuova Posche, non potranno beneficiare di inedite introduzioni come il Porsche Digital Interaction: una sagoma in 3D della propria vettura è replicata sullo schermo. In questo modo sarà possibile accedere a funzioni e parametri selezionati del veicolo. Anche la navigazione permetterà ora di visualizzare la mappa in 3D e di avere informazioni sul traffico in tempo reale.