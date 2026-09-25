Caso Diomande, botta e risposta social: l'attaccante del Real replica alla moglie di Adeyemi

© instagram | Loredana Adeyemi
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L'ingente investimento economico sostenuto dal Real Madrid per Yan Diomande continua a far discutere i media spagnoli e accendere la rivalità con il Barcellona.
L'attaccante ivoriano classe 2007 ha affidato alle piattaforme social la propria replica alle provocazioni esterne, pubblicando un video in cui canta il verso "140 milioni, ecco cosa hanno chiesto": un riferimento diretto al commento - poi rimosso - lasciato dalla rapper Loredana Adeyemi, consorte del neacquisto blaugrana Karim Adeyemi.
L'attaccante del Barcellona (prelevato in estate dal Borussia Dortmund per 22 milioni di euro) aveva espresso perplessità online sulla reale valutazione di mercato dell'avversario, innescando l'intervento della moglie.