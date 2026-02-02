Liverpool, continuano le spese folli: preso Jacquet dal Rennes per 70 milioni

Continuano le spese pazze del Liverpool. Dopo una sessione estiva in cui hanno speso quasi 500 milioni di euro (a fronte di oltre 200 incassati), i Reds continuano le spese folli: secondo quanto riporta il The Athletic il Liverpool avrebbe completato l'acquisto di Jeremy Jacquety dal Rennes per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, bonus inclusi. Il calciatore oggi ha sostenuto le visite mediche e in queste ore è pronto a firmare il contratto che lo legherà agli inglesi fino al 2031. Il Liverpool ha dovuto vincere la concorrenza di Chelsea e Bayern per assicurarsi il promettente classe 2005. Jacquet rimarrà al Rennes fino a fine stagione e poi diventerà un nuovo calciatore del Liverpool.