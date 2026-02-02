Genoa, ufficiale l'addio di Thorsby: va alla Cremonese a titolo definitivo

02 Feb 2026 - 17:46

Ultimo giorno di mercato frenetico in casa Genoa. Ha salutato il centrocampista norvegese Morten Thorsby che in giornata ha raggiunto Cremona per diventare definitivamente un giocatore dei grigiorossi. Thorsby era in scadenza di contratto con il Genoa ed era alla ricerca di una squadra che gli potesse garantire un posto da titolare anche in previsione dei prossimi mondiali.

Thorsby saluta i rossoblù dopo due stagioni e mezzo, era arrivato dall'Union Berlino nell'estate del 2023, in cui ha disputato 73 partite tra campionato e Coppa Italia segnando quattro reti. Già oggi, alla ripresa degli allenamenti al Signorini, non era presente avendo raggiunto Cremona per le visite mediche.

Contemporaneamente il club genoano ha ufficializzato l'acquisto del giovane Chec Bebel Doumbia, classe 2007, centrocampista del Burkina Faso in forza al Team Altamura che milita in serie C. Doumbia non arriverà però subito a Genova, il club rossoblù ha infatti deciso di fargli finire il campionato con il suo attuale club dove rimarrà in prestito sino a giugno per poi aggregarsi in estate alla prima squadra del Grifone. 

Ultimi video

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

00:58
Calciomercato: la Roma non si ferma

Calciomercato: la Roma non si ferma

01:32
Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

Calciomercato: Le ultime su Frattesi e l'ultimo acquisto del Napoli

01:38
Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

Miceli: "Juventus, caccia al centravanti"

00:58
Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

Raimondi: "Milan-Mateta ancora in piedi"

01:24
Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

Mercato: Milan-Juventus, duello per Mateta

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:03
Sassuolo, riscattato Koné dal Marsiglia: è ufficiale
Federico Gatti
19:00
L'Al Sadd ha cercato Gatti dopo il no di Romagnoli: cosa ha risposto il difensore Juve
18:57
Sassuolo, ufficiale l'arrivo di Ulisses Garcia dal Marsiglia
18:50
Napoli, ufficiale Alisson Santos: il comunicato
18:50
Torino, rinforzo in difesa per Baroni: ufficiale Ebosse