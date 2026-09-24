Novità

La nuova Bentley è un SUV elettrico da 888 CV

Si chiama Torcal ed è la prima auto a zero emissioni del marchio inglese

di Redazione Drive Up
24 Set 2026 - 07:46
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© Ufficio Stampa

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Tocca a tutti, prima o poi, presentare la prima automobile elettrica. All'appello mancano in pochi e alla classe delle "prime volte" si è aggiunta di recente Bentley. Il marchio britannico di lusso ha presentato Torcal: un SUV coupé ad alte prestazioni ma a zero emissioni. Il CEO del marchio, Frank-Stefen Walliser assicura che questa è "una Bentley prima di tutto".
Monolitica
Torcal si presenta come un SUV basso dal profilo slanciato lungo quasi 5 metri. La griglia anteriore è uno degli elementi di design più riconoscibili, accompagnata dalla sagoma dei gruppi ottici ispirata a modelli storici come la Continental T. Il disegno della carrozzeria è molto muscoloso, granitico capace di restituire presenza e potenza per strada. L'abitacolo riflette la destinazione lussuosa del modello: interni in lana Merino (una novità assoluta), materiali di pregio e tanta tecnologia di bordo.
Potentissima
Una Bentley, per essere tale, non deve soltanto farsi notare, deve essere una vettura sportiva, veloce, divertente. Torcal corrisponde in pieno a questa descrizione: le versioni disponibili variano da 821 CV a 888 CV grazie alla presenza di due motori elettrici (quindi la trazione è integrale). Un'auto di queste dimensioni ha comunque bisogno di una batteria enorme: 114 kWh di capacità per un'autonomia omologata di 600 km. Prezzi non ancora comunicati.

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