In Cina c'è una via lunga 150 km

Le proporzioni urbane per i cinesi non valgono quanto le nostre, bisogna metterle in relazione. Ad esempio: corso Sempione a Milano e corso Cristoforo Colombo a Roma sono considerati due assi centrali piuttosto importanti che conducono (o allontanano) dal cuore del capoluogo lombardo e della Capitale d'Italia. Ai nostri occhi, sono anche piuttosto lunghi, per un cinese, sono il vialetto di casa.

Da record

I cinesi d'altronde sono abituati a megalopoli da 10, 20 fino a 30 milioni di abitanti: misure fuori scala per un qualsiasi europeo. Gli assi viari italiani possono dunque sorprendere un residente di Pechino per la loro monumentalità, storia, fascino o anche proprio per le loro dimensioni "ridotte". Di certo i quasi 2 km del Sempione non sono nulla se confrontati ai 150 km del Tianfu Avenue: l'asse urbano centrale più lungo del mondo.

Il più lungo di tutti

Come la distanza tra Torino e Milano solo che questa, sebbene abbia tre carreggiate, non è un'autostrada ma una strada a viabilità ordinaria. Lungo gli oltre cento chilometri, Tianfu Avenue attraversa e collega importanti città della Cina: Chengdu, Deyang e Meishan. Un asse Nord-Sud fondamentale per permettere a milioni di cinesi di spostarsi tra le varie e affollatissime aree urbane. Non possiamo immaginare il traffico durante le ore di punta.