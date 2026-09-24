Nazionale, il record di Riva resiste da più di 50 anni: i numeri condannano l'attacco azzurro

Poi il trionfo in Germania del 2006 con i gol però distribuiti tra ben dieci giocatori (2 a testa Materazzi e Toni; 1 Del Piero, Gilardino, Grosso, Iaquinta, Inzaghi, Pirlo, Totti e Zambrotta). E anche cinque anni fa in Inghilterra l'eurotrionfo della Nazionale di Mancini ha visto divise le reti tra Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli e Pessina (tutti a quota 2) e Barella e Bonucci (1).