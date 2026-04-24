La nuova Audi RS6 potrebbe avere un motore...Bentley

Con il debutto della nuova RS5 da 639 CV, Audi si trova davanti a un paradosso prestazionale: la "piccola" di casa è diventata più potente della RS6 attuale. Per ristabilire le gerarchie nella gamma RS, la futura generazione C9 dovrà compiere un salto evolutivo netto, e le strade al vaglio dei tecnici di Ingolstadt portano dritto verso l'elettrificazione ad alte prestazioni.

Quale motore?

Il cuore del dibattito tecnico riguarda il frazionamento del motore. Una prima ipotesi vedrebbe l'adozione del V6 biturbo da 2.9 litri plug-in hybrid già visto sulla RS5, ma rivisto per superare abbondantemente i 630 CV dell'attuale modello Performance. La prospettiva più intrigante, tuttavia, punta verso il mostruoso V8 biturbo da 4.0 litri plug-in hybrid di origine Bentley (sempre parte del gruppo Volkswagen), capace di sprigionare 771 CV e ben 1.000 Nm di coppia.

Cambia tutto

Rolf Michl, capo di Audi Sport, ha voluto rassicurare gli appassionati chiarendo che la futura RS6 non sarà semplicemente una RS5 con un vestito diverso. Secondo Michl, l'identità della RS6 va oltre il numero dei cilindri: deve restare una "lussuosa macchina da viaggio" capace di gestire carichi pesanti, come il traino di yacht o cavalli, mantenendo una versatilità che la RS5 non può offrire. I recenti prototipi avvistati confermano il tipico DNA estetico della stirpe: parafanghi allargati all'inverosimile, paraurti muscolosi e l'immancabile doppio scarico ovale.