L'Italia celebra Ferrari con una moneta d'oro

Un anno straordinario non poteva che essere celebrato con un regalo altrettanto unico. L'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato ha aggiunto nel suo catalogo una moneta d'oro che celebra l'impresa della Ferrari 499P: vincitrice del Campionato del mondo Endurance 2025. L'hypercar ibrida è parte di un progetto sportivo vincente che l'ha vista trionfare tre volte consecutive alla 24 ore di Le Mans.

Tiratura limitata

Il conio a tema Ferrari è parte della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, che celebra racconti e storie d'eccellenza italiane. Tra queste, il marchio automobilistico più famoso al mondo rappresenta certamente un motivo d'orgoglio, tanto da essere stato definito "icona assoluta del Made in Italy, simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione". La moneta con raffigurata la 499P sarà realizzata in oro 999,9%, prodotta in soli 499 esemplari e in vendita a 4.450 euro.

Non è l'unica

La proposta si articolerà anche attraverso un trittico d'argento con le due supercar F80 e 296 speciale (entrambe condividono l'architettura tecnica con la 499P: motore V6 ibrido plug-in). Sul fronte sono raffigurate tre differenti prospettive dei veicoli e sul retro il logo del Cavallino Rampante. Anche in questo caso, tiratura limitata a 5 mila esemplari e prezzo di vendita fissato a 350 euro. La collezione - oltre a Ferrari - celebra anche le Olimpiadi Milano-Cortina con due monete in oro da 20 e 50 euro e una in argento da 4 euro.