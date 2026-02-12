Motorsport

L'Italia celebra Ferrari con una moneta d'oro

La Zecca di Stato ha inserito nel suo catalogo un conio con raffigurata la  hypercar 499P

di Redazione Drive Up
12 Feb 2026 - 09:16
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un anno straordinario non poteva che essere celebrato con un regalo altrettanto unico. L'Istituto Poligrafico e Zecca di Stato ha aggiunto nel suo catalogo una moneta d'oro che celebra l'impresa della Ferrari 499P: vincitrice del Campionato del mondo Endurance 2025. L'hypercar ibrida è parte di un progetto sportivo vincente che l'ha vista trionfare tre volte consecutive alla 24 ore di Le Mans.
Tiratura limitata
Il conio a tema Ferrari è parte della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, che celebra racconti e storie d'eccellenza italiane. Tra queste, il marchio automobilistico più famoso al mondo rappresenta certamente un motivo d'orgoglio, tanto da essere stato definito "icona assoluta del Made in Italy, simbolo di innovazione tecnologica, fascino e competizione". La moneta con raffigurata la 499P sarà realizzata in oro 999,9%, prodotta in soli 499 esemplari e in vendita a 4.450 euro.
Non è l'unica
La proposta si articolerà anche attraverso un trittico d'argento con le due supercar F80 e 296 speciale (entrambe condividono l'architettura tecnica con la 499P: motore V6 ibrido plug-in). Sul fronte sono raffigurate tre differenti prospettive dei veicoli e sul retro il logo del Cavallino Rampante. Anche in questo caso, tiratura limitata a 5 mila esemplari e prezzo di vendita fissato a 350 euro. La collezione - oltre a Ferrari - celebra anche le Olimpiadi Milano-Cortina con due monete in oro da 20 e 50 euro e una in argento da 4 euro.

Ti potrebbe interessare

videovideo
italia
ferrari
moneta
oro
wec
ferrari wec
ferrari 499p

Ultimi video

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

04:19
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

03:37
Lancia, ritorno al passato

Lancia, ritorno al passato

02:33
Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX S

02:33
A bordo di Renault Symbioz e Austral

A bordo di Renault Symbioz e Austral

03:03
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

02:32
In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

In Svezia alla scoperta di Volvo EX60

26:13
Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

Puntata Winter Edition del 7 febbraio #DriveUp

01:54
Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

Renault Austral, presentata a Milano Giochi Olimpici Live

01:36
BMW Motorrad protagonista a Verona

BMW Motorrad protagonista a Verona

01:47
Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV

I più visti di Drive Up

La prima Ferrari elettrica si chiamerà Luce

La collezione di auto di Bad Bunny

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

La prossima Mercedes Classe A sarà un SUV

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità

Meno è meglio: così la Fiat 500 conquistò l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore
10:07
Chiffi sgrida Provedel: "Sulla linea!". Ma il portiere parte dietro e para il rigore
10:04
Le auto cinesi guadagnano consenso in tutta Europa
10:00
Guardiola stregato da Wesley: pronta la maxi-offerta alla Roma
Juventus-Inter 2025/26
09:56
Altro che big match, il vero tabù dell'Inter è proprio la Juve: la vittoria manca da due anni
09:55
In gara con le vittime della guerra sul casco: squalificato l'ucraino Heraskevych