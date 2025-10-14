Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
I dati

L'auto elettrica continua a crescere in Italia

Il mercato delle BEV è cresciuto del 28,9% rispetto ai primi nove mesi del 2024, segno che l'interesse per questo tipo di tecnologia esiste. Tesla da sola vale il 14% del mercato elettrico nazionale, bene anche Citroën e Dacia

14 Ott 2025 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

L’auto elettrica in Italia sta lentamente guadagnando terreno, ma il distacco con l’Europa resta profondo. A fine settembre 2025, secondo le stime di Motus-E, nel nostro Paese circolano 333.658 vetture a batteria, un numero in crescita del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Da inizio anno le immatricolazioni full electric hanno raggiunto quota 60.870 unità, pari a una quota di mercato del 5,19% sul totale delle nuove auto vendute (1.171.865). Un miglioramento sensibile rispetto al 3,92% dell’anno scorso, ma ancora lontano dagli standard dei principali Paesi europei.
Segnali di crescita
Il mercato elettrico italiano mostra dunque segnali di vitalità, pur restando una nicchia. Nel solo mese di settembre le immatricolazioni BEV sono state 7.135, in aumento del 14,1% rispetto alle 6.250 di un anno fa. La quota mensile del 5,62% rappresenta un piccolo passo avanti, mentre il mercato complessivo cresce del 4,22%, confermando un interesse diffuso per le auto nuove ma ancora sbilanciato verso le motorizzazioni tradizionali.
Tesla all'apice del successo
Le classifiche mostrano un dominio quasi assoluto di Tesla: la Model 3 e la Model Y guidano la top five dei modelli più venduti con rispettivamente 4.505 e 4.269 unità, coprendo insieme circa il 14% del mercato elettrico nazionale. Seguono la Citroën C3 elettrica, la Dacia Spring e la BMW iX1, a testimoniare un’offerta che inizia a diversificarsi anche tra segmenti e fasce di prezzo.
Distanza Nord-Sud
A livello territoriale, la Lombardia resta il principale motore della transizione elettrica con oltre 15.500 immatricolazioni da gennaio, seguita dal Lazio, dal Trentino Alto Adige, dal Piemonte e dal Veneto. Le regioni meridionali, invece, continuano a rappresentare la parte più debole della mappa elettrica italiana, con appena 5.700 immatricolazioni nel Sud e 2.700 nelle Isole. Una disomogeneità che riflette la diversa disponibilità di reddito e, soprattutto, la distribuzione infrastrutturale.
L'infrastruttura di ricarica
Sul fronte delle ricariche, i progressi ci sono ma restano insufficienti rispetto ai volumi europei. A giugno 2025 i punti di ricarica in Italia erano 67.561, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente. Le stazioni di ricarica sono 33.414, mentre i “pool” — cioè i siti che ospitano più colonnine — superano le 22.000 unità. Numeri in costante aumento, ma ancora troppo bassi per supportare un’espansione di massa, specie nelle aree extraurbane e meridionali.
L'Europa crede di più nell'elettrico
Il confronto con il resto d’Europa è impietoso: a fine estate 2025 l’Italia resta in coda per quota di mercato delle BEV, ferma al 5,18%, mentre Spagna e Francia superano rispettivamente l’8% e il 17%. In Olanda e Belgio le auto elettriche rappresentano ormai un terzo del mercato, mentre in Germania e nel Regno Unito la penetrazione sfiora il 20%. Il divario non dipende solo dalla capacità produttiva o dalla cultura automobilistica, ma da un insieme di politiche fiscali, incentivi e infrastrutture che in Italia si sono spesso mosse in modo disorganico e intermittente.
Le BEV aziendali trainano il mercato
Le flotte aziendali restano un motore importante della crescita elettrica: rappresentano il 31,2% del mercato YTD e hanno reagito rapidamente alle recenti modifiche sui fringe benefit introdotte dal Governo, a dimostrazione di quanto anche piccoli interventi normativi possano incidere sulle scelte di mobilità. Segnali positivi arrivano anche dal noleggio, soprattutto quello a lungo termine, che da solo copre oltre 2.100 nuove immatricolazioni nel solo mese di settembre.

auto elettriche
bev
auto elettriche 2025
auto elettriche vendute
auto elettriche in italia
mercato auto elettriche
auto nuove
numero auto elettriche in italia
ev
ev italia
tesla
tesla model 3
tesla model y

Ultimi video

01:46
Royal Enfield presenta Goan Classic 350

Royal Enfield presenta Goan Classic 350

25:28
Puntata dell'11 ottobre #DriveUp

Puntata dell'11 ottobre #DriveUp

01:51
Ringo's Garage: Honda HP-X Concept Pininfarina

Ringo's Garage: Honda HP-X Concept Pininfarina

02:43
Gare da Film: Veloce come il vento

Gare da Film: Veloce come il vento

02:00
Dacia svela a Parigi tutte le sue novità

Dacia svela a Parigi tutte le sue novità

03:30
Renault 4

Renault 4

02:59
I Signori dell'Auto: Soichiro Honda

I Signori dell'Auto: Soichiro Honda

03:57
Pagani Huayra R EVO Roadster

Pagani Huayra R EVO Roadster

03:34
Hyundai Ioniq 9

Hyundai Ioniq 9, la prova dell'ammiraglia elettrica

02:14
Nuova Toyota Corolla Cross, restyling completo

Nuova Toyota Corolla Cross, restyling completo

02:30
Lotus Esprit, dall'anfibia di 007 a Pretty Woman

Lotus Esprit, dall'anfibia di 007 a Pretty Woman

02:27
Dacia svela Hipster, concept elettrico

Dacia svela Hipster, concept elettrico

01:37
L'editoriale: tornano i Saloni, Europa e Cina si mettono in mostra

L'editoriale: tornano i Saloni, Europa e Cina si mettono in mostra

02:01
Rolls-Royce, arte su strada: tre one-off uniche

Rolls-Royce, arte su strada: tre one-off uniche

02:18
KGM Torres, SUV massiccio e grintoso

KGM Torres, SUV massiccio e grintoso

01:46
Royal Enfield presenta Goan Classic 350

Royal Enfield presenta Goan Classic 350

I più visti di Drive Up

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Le Ferrari più esclusive di sempre all'asta in Svizzera

Valentino Rossi, mezzo milione per la sua Ford Fiesta da corsa

Asta da record: oltre 60 milioni di euro tra Ferrari e Pagani

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:38
Austin, parte la volata per il titolo. Ferrari, un digiuno lungo (quasi) un anno
11:35
Napoli, buone notizie: Politano e Buongiorno recuperati. Fissati i rientri di Rrahmani e Lobotka
11:27
Il Barça veste Ed Sheeran: ecco la maglia speciale per il Clasico
11:26
Napoli, allarme gol subiti: il piano di Conte per blindare la difesa
11:25
Gasp, arriva la tua bestia nera: con l'Inter non vince da 15 partite