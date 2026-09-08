L'Audi del futuro è ibrida plug-in (ma ha un V8)

La supercar più potente e veloce della storia di Audi ha un nome italiano: Nuvolari. Non poteva essere altrimenti considerando che il leggendario pilota Tazio Nuvolari, detto il "mantovano volante", vinse nel 1938 il Gran Premio d'Italia a Monza al volante di quell'Auto Union Type D di cui la nuova sportiva ne raccoglie idealmente l'identità.

Mantova, Monza e Milano

Mantova, la città natale di Tazio Nuvolari, rappresenta l'origine del filo narrativo scelto da Audi. Poi Monza, il culmine del racconto e luogo della storica vittoria del campione nel Tempio della Velocità. Una presentazione che, non a caso, è avvenuta proprio durante la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia, 88 anni dopo il trionfo di Nuvolari, in un anno che per Audi ha sancito l'ingresso in F1. Infine, Milano, capitale del design e dell'innovazione.

Edizioni limitata

Sono solo 499 gli esemplari della nuova supercar da 1001 cavalli capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e da 0 a 200km/h in 6,8 secondi con velocità massima oltre i 350 km/h. L'ispirazione all'Auto Union Type D spicca a colpo d'occhio nella lega utilizzata per la scocca: l'architettura Audi Space Frame utilizza l'alluminio per garantire assoluta leggerezza, alla quale si unisce una carrozzeria completamente in carbonio che rappresenta un'assoluta novità per i quattro anelli.