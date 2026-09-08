Edizioni speciali

L'Audi del futuro è ibrida plug-in (ma ha un V8)

Con 1001 CV, la nuova supercar che celebra Tazio Nuvolari è la più potente della storia dei quattro anelli

di Redazione Drive Up
08 Set 2026 - 14:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La supercar più potente e veloce della storia di Audi ha un nome italiano: Nuvolari. Non poteva essere altrimenti considerando che il leggendario pilota Tazio Nuvolari, detto il "mantovano volante", vinse nel 1938 il Gran Premio d'Italia a Monza al volante di quell'Auto Union Type D di cui la nuova sportiva ne raccoglie idealmente l'identità.  
Mantova, Monza e Milano
Mantova, la città natale di Tazio Nuvolari, rappresenta l'origine del filo narrativo scelto da Audi. Poi Monza, il culmine del racconto e luogo della storica vittoria del campione nel Tempio della Velocità. Una presentazione che, non a caso, è avvenuta proprio durante la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia, 88 anni dopo il trionfo di Nuvolari, in un anno che per Audi ha sancito l'ingresso in F1.  Infine, Milano, capitale del design e dell'innovazione.
Edizioni limitata
Sono solo 499 gli esemplari della nuova supercar da 1001 cavalli capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e da 0 a 200km/h in 6,8 secondi con velocità massima oltre i 350 km/h. L'ispirazione all'Auto Union Type D spicca a colpo d'occhio nella lega utilizzata per la scocca: l'architettura Audi Space Frame utilizza l'alluminio per garantire assoluta leggerezza, alla quale si unisce una carrozzeria completamente in carbonio che rappresenta un'assoluta novità per i quattro anelli.

Ti potrebbe interessare

videovideo
audi
futuro
ibrida plug-in
v8
nuvolari

Ultimi video

01:46
WEC in pista ad Austin

WEC in pista ad Austin

01:37
Capella: "Leclerc, vi spiego la crisi"

Capella: "Leclerc, vi spiego la crisi"

01:03
Kimi conquista tutti

Kimi conquista tutti

01:47
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

01:31
Antonelli, sei storia!

Antonelli, sei storia!

25:58
Puntata del 5 settembre #DriveUp

Puntata del 5 settembre #DriveUp

02:10
Polestar 4 si trasforma in SUV, versatilità e praticità di utilizzo

Polestar 4 si trasforma in SUV, versatilità e praticità di utilizzo

01:41
Changan presenta Deepal S07 e S05, gusto europeo e tecnologia

Changan presenta Deepal S07 e S05, gusto europeo e tecnologia

01:31
Geely a Napoli per il sociale, un regalo speciale per il rinascimento urbano

Geely a Napoli per il sociale, un regalo speciale per il rinascimento urbano

01:58
Peugeot Polygon Concept, uno sguardo al futuro dei modelli della casa del leone

Peugeot Polygon Concept, uno sguardo al futuro dei modelli della casa del leone

02:30
Maserati Grecale, un SUV premium ad alte prestazioni

Maserati Grecale, un SUV premium ad alte prestazioni

03:07
Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

15:20
La puntata del 3 settembre #DriveUp

La puntata del 3 settembre #DriveUp

01:36
L'editoriale: il primo semestre del mercato europeo dell'auto

L'editoriale: il primo semestre del mercato europeo dell'auto

02:00
A tu per tu con Stefano Domenicali

A tu per tu con Stefano Domenicali

01:46
WEC in pista ad Austin

WEC in pista ad Austin

I più visti di Drive Up

Dalla periferia alle Ferrari da 20 milioni: il riscatto del rapper

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Volkswagen: "Non ci sarà più il motore diesel per l'intera gamma"

Dopo l'alluvione, Fiat seppellì centinaia di 500

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

La supercar da record dei nazisti

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:49
Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Gaetano, 2 a Tedesco, inibito Saputo
14:47
James Rodriguez all'Avellino, la trattativa è decollata: Nesta aspetta il colombiano
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:45
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:44
Superbike, presentato il round italiano di Cremona
PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro
14:44
Pallone d'Oro: Donnarumma escluso da top 10 miglior portiere, c'è Vozinha