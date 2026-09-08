Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Gaetano, 2 a Tedesco, inibito Saputo

In riferimento alle partite della 3/a giornata del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per 1 giornata il centrocampista dell'Atalanta Gianluca Gaetano. Per quanto riguarda gli allenatori, 2 giornate di squalifica e ammenda di 5mila euro al tecnico del Bologna Domenico Tedesco "per avere, al 49' del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Il giudice ha inoltre inibito fino a tutto il 30 settembre 2026 il presidente del Bologna Joey Saputo "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi". Per quanto riguarda le società 4mila euro di multa per il Venezia, 3mila per il Milan, 2mila per la Roma, 1.5mila per Bologna e Genoa.