Il ds della Juve, Frederic Massara, ha parlato dell'attaccante che Spalletti vorrebbe nel mercato di gennaio. "Ekhator è forte, non un esperimento. Per quanto riguarda il mercato, è ancora molto presto. Ci sono tante partite e dovremo vedere che cosa si potrà fare, sempre all'interno dei paletti che il club deve rispettare. Se dovessero esserci opportunità che possono migliorare la squadra, saremo pronti a cercare di coglierle. Altri ruoli? Vedremo, perché da qui ad allora confidiamo di recuperare alcuni giocatori e potremo capire meglio che cosa effettivamente potrebbe aiutarci a migliorare", ha detto a Sky.