Strade d'Italia

L'Abetone: dal centro della Toscana, al cuore d'Europa

La strada statale parte da Pisa e raggiunge il confine con l'Austria, attraverso un paesaggio boschivo e naturale

di Tommaso Marcoli
09 Apr 2026 - 16:24
© Foto da web

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C’è un punto preciso in cui l’Italia cambia volto senza mai davvero interrompersi. È il passo dell’Abetone, snodo storico e geografico che collega la pianura padana al cuore della Toscana. Salire verso l’Abetone significa attraversare paesaggi che mutano lentamente, accompagnati da un tracciato che racconta secoli di scambi, viaggi e trasformazioni.
Una strada nata per unire
Il collegamento che oggi conosciamo come Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero affonda le sue radici nel XVIII secolo, quando il Granducato di Toscana decise di aprire una via efficiente verso il nord. Non era solo una questione commerciale, ma politica: accorciare le distanze significava rafforzare i rapporti tra territori diversi, rendendo più fluido il passaggio di uomini e merci. La carreggiata segue le pieghe dell’Appennino senza forzarle, adattandosi alla morfologia del terreno. Non è una strada veloce nel senso moderno del termine, ma è estremamente leggibile, quasi didattica nella sua costruzione.
Tra paesaggio e guida
Guidare verso l’Abetone significa immergersi in una sequenza continua di ambienti. I boschi di faggio e abete si alternano a radure improvvise, mentre l’altitudine regala scorci sempre più ampi. In inverno, la strada diventa accesso privilegiato a una delle principali stazioni sciistiche dell’Appennino; in estate, invece, si trasforma in un percorso ideale per chi cerca frescura e guida coinvolgente. Non è un caso che l’Abetone sia da sempre apprezzato anche dagli appassionati di motori. Qui si misura la capacità di leggere la strada, più che la potenza pura.

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