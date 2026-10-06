Joe Biden a spasso con la Corvette da 1 milione
L'ex Presidente USA si è presentato al concorso d'eleganza di Audrian Newport a bordo di una Sting Ray del 1967di Redazione Drive Up
Senza entrare nel merito delle circostanze politiche, Joe Biden è uno dei Presidenti USA più discutibili e discussi degli ultimi decenni. Il suo mandato è iniziato con la pandemia COVID-19 e la recessione economica, ha attraversato profonde spaccature sociali e si è concluso con il ritiro dalla "corsa" alle presidenziali che ha portato i democratici a perdere la sfida contro Trump. Un quadriennio a dir poco burrascoso, stressante, faticoso che ne ha messo a dura prova persino la lucidità mentale. Ora Joe può fare il nonno a tempo pieno, godendosi la sua adorata Corvette.
Presente a un raduno
Il navigato politico originario della Pennsylvania si è presentato all'Audrain Newport Concours d’Elegance in Rhode Island a bordo della Corvette Sting Ray che possiede dal 1967. La carrozzeria Goodwood Green la rende una delle "perle" della sua collezione di automobili, sicuramente la più riconoscibile di tutte. Biden ha un rapporto emotivo con questa vettura: suo padre (che gestiva un concessionario) gliela regalò per le prime nozze con Neilia Hunter. Da allora, l'auto è con lui da quasi sessant'anni.
Vale una fortuna
Joe Biden ha partecipato all'incontro in compagnia del nipote su invito di Jay Leno: noto conduttore televisivo e collezionista di automobili. Il fatto che un ex Presidente degli Stati Uniti d'America figurasse tra gli iscritti al concorso, ha suscitato un certo sgomento e interesse tra i presenti. Sei decenni di possesso e cura ininterrotta rendono la Corvette Sting Ray un oggetto dal valore economico non indifferente: suo padre la pagò "solo" 5.700 dollari, se messa all'asta oggi potrebbe essere "battuta" per 1 milione.