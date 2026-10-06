Personaggi

Joe Biden a spasso con la Corvette da 1 milione

L'ex Presidente USA si è presentato al concorso d'eleganza di Audrian Newport a bordo di una Sting Ray del 1967

di Redazione Drive Up
06 Ott 2026 - 10:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Senza entrare nel merito delle circostanze politiche, Joe Biden è uno dei Presidenti USA più discutibili e discussi degli ultimi decenni. Il suo mandato è iniziato con la pandemia COVID-19 e la recessione economica, ha attraversato profonde spaccature sociali e si è concluso con il ritiro dalla "corsa" alle presidenziali che ha portato i democratici a perdere la sfida contro Trump. Un quadriennio a dir poco burrascoso, stressante, faticoso che ne ha messo a dura prova persino la lucidità mentale. Ora Joe può fare il nonno a tempo pieno, godendosi la sua adorata Corvette.

La Corvette da 1 milione di Joe Biden

1 di 4
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Presente a un raduno
Il navigato politico originario della Pennsylvania si è presentato all'Audrain Newport Concours d’Elegance in Rhode Island a bordo della Corvette Sting Ray che possiede dal 1967. La carrozzeria Goodwood Green la rende una delle "perle" della sua collezione di automobili, sicuramente la più riconoscibile di tutte. Biden ha un rapporto emotivo con questa vettura: suo padre (che gestiva un concessionario) gliela regalò per le prime nozze con Neilia Hunter. Da allora, l'auto è con lui da quasi sessant'anni.
Vale una fortuna
Joe Biden ha partecipato all'incontro in compagnia del nipote su invito di Jay Leno: noto conduttore televisivo e collezionista di automobili. Il fatto che un ex Presidente degli Stati Uniti d'America figurasse tra gli iscritti al concorso, ha suscitato un certo sgomento e interesse tra i presenti. Sei decenni di possesso e cura ininterrotta rendono la Corvette Sting Ray un oggetto dal valore economico non indifferente: suo padre la pagò "solo" 5.700 dollari, se messa all'asta oggi potrebbe essere "battuta" per 1 milione.

Ti potrebbe interessare

videovideo
joe biden
corvette
biden
presidente usa

Ultimi video

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

01:17
Il rally di Sardegna

Il Rally di Sardegna premia Evans

01:34
Kimi, conto alla rovescia

Kimi, conto alla rovescia

03:38
Volvo EX60

Volvo EX60

01:26
MotoGp, vince Marquez

MotoGp, vince Marquez

02:48
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

03:05
Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

Rally Classics Africa 2026, la nostra esperienza a bordo di Cupra

02:13
Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

Skoda Peaq, grandi dimensioni e facilità di guida

15:21
La puntata del 1 ottobre #DriveUp

La puntata del 1 ottobre #DriveUp

01:30
WRC Rally di Sardegna

WRC Rally di Sardegna

01:43
Nuove Volvo XC60 e XC90

Nuove Volvo XC60 e XC90

02:13
Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

02:01
Kia EV2 Long Range

Kia EV2 Long Range

01:40
Volvo si aggiorna

Volvo si aggiorna

01:29
WEC 6 ore di Fuji

WEC 6 ore di Fuji: trionfo Toyota

02:49
Drive Up, le 3 news della settimana

Drive Up, le 3 news della settimana

I più visti di Drive Up

Auto cinesi in Italia: "La situazione è insostenibile"

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

BYD inaugura la ricarica veloce in Italia

I camion Lancia: leggenda del Novecento

Brad Pitt "scappa" con la super elettrica Mercedes

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Singapore: Antonelli punta alla prima vittoria, Hamilton mette nel mirino la quinta
12:34
Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore
Giovanni Malagò
12:32
Caso Figc, oggi la Giunta Coni: sarà Malagò a sostituire... Malagò | LIVE
Cristiano Ronaldo 
12:32
Caso CR7, Il retroscena di Piers Morgan: "Ronaldo si è sentito tradito, ha detto 'vaff...' e se n'è andato"
Zverev
12:11
Sinner alza bandiera bianca e Zverev prepara il sorpasso: quando può diventare n.1