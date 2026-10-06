Joe Biden a spasso con la Corvette da 1 milione

Senza entrare nel merito delle circostanze politiche, Joe Biden è uno dei Presidenti USA più discutibili e discussi degli ultimi decenni. Il suo mandato è iniziato con la pandemia COVID-19 e la recessione economica, ha attraversato profonde spaccature sociali e si è concluso con il ritiro dalla "corsa" alle presidenziali che ha portato i democratici a perdere la sfida contro Trump. Un quadriennio a dir poco burrascoso, stressante, faticoso che ne ha messo a dura prova persino la lucidità mentale. Ora Joe può fare il nonno a tempo pieno, godendosi la sua adorata Corvette.