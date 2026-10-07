Jaguar ritorna sul mercato, con un'auto elettrica

La nuova Jaguar elettrica
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La Type 01 riprende quanto anticipato dal prototitpo Type 00 proponendo uno stile inedito e motori potentidi Redazione Drive Up
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Bentornata Jaguar. Non potremmo iniziare altrimenti, considerando le recenti vicissitudini del glorioso marchio britannico: da simbolo di eleganza e prestazioni, ad azzardi pubblicitari che ne hanno completamente ridisegnato l'immagine. Il riferimento, in molti se lo ricorderanno, è all'annuncio di una nuova generazione di automobili anticipate dal concept Type 00. Bene, ecco il risultato.
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Elettrica e potente
La prima nuova Jaguar si chiama Type 01 (ca va sans dire) ed è una berlina lunga oltre 5 metri, completamente elettrica e con oltre 1.000 CV. Sicuramente, si tratta del veicolo più potente mai realizzato dalla Casa del giaguaro. Probabilmente, rappresenta un momento di rottura decisivo con il suo passato. C'era da aspettarselo, date le premesse, basta guardarla: linee monolitiche e muscolose su superfici piatte e levigate. Al primo sguardo sembra la berlina di un film sci-fi.
Arriva nel 2027
Insolita, rispetto all'idea che abbiamo di Jaguar, ma meno stravagante di quanto potessimo aspettarci. Innanzitutto, la scelta dei colori è stata ridimensionata a tinte più sobrie e meno vivaci: la carrozzeria scelta per il debutto è in antracite. L'abitacolo propone un'impostazione che ormai siamo abituati a vedere ovunque, dalle utilitarie alle sportive di qualunque segmento e prezzo. Spariscono i tasti fisici in favore di schermi e assistenti vocali. Niente di nuovo, sotto questo punto di vista. Il prezzo è di 150 mila euro.