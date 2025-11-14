Che stile

Linee decise, per Jaecoo 5, con calandra frontale verticale, sbalzi ridotti e fiancate scolpite. Un look piuttosto moderno ed essenziale con tanto spazio a bordo: l’abitacolo è infatti ampio e accogliente con materiali in ecopelle e - avete letto bene - 35 vani portaoggetti. Due le motorizzazioni. Noi siamo saliti a bordo della versione ICE che, in poche parole, è quella che contraddistingue il motore termico benzina 1.600 TGDI da 147 CV e cambio automatico a sette rapporti DCT.

Versatile

Nonostante non abbia la trazione integrale, Jaecoo 5 si è dimostrata capace e pronta ad affrontare anche i terreni più impegnativi, grazie alle sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e a un telaio ad alta rigidità. Oltre alla versione a benzina, c’è una variante 100% elettrica da 211 CV con batteria da 61 kWh: particolarmente silenziosa, regala una guida fluida con un buono spunto. All’inizio del 2026, arriverà anche la versione full-hybrid, abbinata alla sistema SHS, il “superibrido” di Omoda&Jaecoo. Una tecnologia all’avanguardia, particolarmente efficiente in cui il motore termico benzina 1.500 è abbinato a un doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 224 CV.

Si fa tanta strada con poco

Sistema Full-Hybrid già disponibile su Omoda 5, crossover compatto dalle linee sportive che coniuga piacere di guida con consumi ridotti ma soprattutto capace di percorrere circa 900 Km (secondo il ciclo di omologazione WLTP), senza fermarsi al distributore. Entrambi i modelli sono già ordinabili con prezzi che partono da 28.500 Euro per Omoda 5 (SHS-H) e da 27.500 per Jaecoo 5 (ICE). Per la versione EV bisogna mettere in conto 38.500 Euro.