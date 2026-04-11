Italiani innamorati del camper: record di immatricolazioni

Il camper vive uno dei suoi momenti di migliori. I dati dell'APC (Associazione Produttori Caravan e Camper) confermano un mercato in crescita nell'ultimo anno. Con 7.936 nuove immatricolazioni, l'incremento registrato è del 10,56%: diciotto volte superiore alla media europea (ferma a un +0,6% rispetto al 2025).

Crescita senza fine

In poco più di 10 anni, le immatricolazioni sono più che raddoppiate: da 3.718 a 7.936 unità (+113%). Anche il mercato dell'usato è in espansione (+6,05%) con oltre 44 mila passaggi di proprietà. A supportare questa spinta ci pensa anche lo Stato: il Ministero del Turismo ha stanziato 25,7 milioni di euro per creare oltre 4.400 nuove piazzole di sosta, con l'obiettivo di generare un impatto economico superiore ai 373 milioni di euro.

Un mercato importante

L'Italia non è solo un mercato di acquirenti, ma un gigante della produzione. Siamo il terzo costruttore di veicoli ricreazionali in Europa dopo Germania e Francia, con un'industria che impiega oltre 8.000 addetti e destina all'estero più dell'80% della propria produzione. Parallelamente, il Belpaese si conferma una calamita per il turismo itinerante, posizionandosi come seconda destinazione per presenze internazionali con 255 milioni di arrivi stranieri.