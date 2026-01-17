Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Curiosità

In Liguria ci sono mille auto in mare

Dopo l’alluvione del 1970 un migliaio di vetture distrutte fu smaltito davanti alla costa

di Redazione Drive Up
17 Gen 2026 - 11:35
© Foto da web

© Foto da web

L’alluvione che colpì Genova nell’ottobre del 1970 è tra le più disastrose nella storia della città. Un evento la cui distruzione non coinvolse le sole abitazioni e infrastrutture: i veicoli parcheggiati furono travolti dall’acqua e dal fango. Centinaia di essi risultarono inutilizzabili, senza possibilità di recupero o riparazione. La soluzione "all'italiana" fu drastica e riflette la logica di un periodo quando la risoluzione di un problema era affidata alla furbizia e non al buon senso.
In fondo al mar
Le auto furono raccolte, private dei liquidi essenziali e trasportate al porto di Varazze. Da lì vennero caricate su chiatte e affondate in mare, in un’area al largo compresa tra Punta dell’Olmo e il Cottolengo, a circa cinquanta metri di profondità. Un’operazione rapida, pensata per risolvere un’emergenza, che ne creò un'altra trasformando il fondale in una discarica.
Sono ancora lì
Col passare dei decenni - se è vero che quel deposito vergognoso è scomparso alla vista - le carcasse sono state in gran parte inghiottite dalla sabbia e colonizzate dalla fauna marina, alterando l'equilibrio dell’ecosistema. La loro presenza è oggi testimoniata soltanto dai racconti di chi assistette alle operazioni e dai pescatori che frequentano la zona.

liguria
auto
mare

Ultimi video

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

Il motore Diesel è alla fine

All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher

Rose Villain è il nuovo volto di BMW

Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:35
In Liguria ci sono mille auto in mare
11:34
Morte Commisso, Real Madrid: "Dispiaciuti per la sua scomparsa"
11:33
Morte Commisso, Giuntoli: "Era uomo di grandi valori, passione e visione"
11:24
Maignan, discorso da leader alla squadra prima della prestazione monstre. L'agente è a Milano
11:23
Sabato da scudetto in Serie A: Inter per la fuga, Napoli e Juve non possono sbagliare