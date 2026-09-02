US Open, Musetti parte bene: sconfitto Fery in tre set. Sonego si arrende solo al 5° con Zverev

Le parole di Musetti: "C'è voluta molta pazienza nella gestione degli infortuni in questi mesi. Per me è stato un po' frustrante ripartire e poi infortunarmi di nuovo, ripartire e fermarmi ancora - racconta l'azzurro - Ho passato molto tempo a riflettere su quale fosse il problema, non è stato facile individuare una causa precisa. A volte serve tempo, soprattutto per individuare i dettagli del proprio corpo. Sono molto felice di essere tornato fisicamente sano e di essere a un buon livello anche dal punto di vista tennistico".