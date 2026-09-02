US Open, Musetti parte bene: sconfitto Fery in tre set. Sonego si arrende solo al 5° con Zverev

Inizia nel migliore dei modi l’ultimo slam della stagione per Lorenzo Musetti. L’azzurro, impegnato in un difficile primo turno contro Fery, a un passo dalla finale nell’ultimo Wimbledon, è riuscito a non concedere neanche un set, archiviando la pratica con un punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Il numero 13 del tabellone al secondo turno affronterà l’australiano Dane Sweeny, reduce dalla vittoria contro Moutet per ritiro di quest’ultimo. Un sontuoso Lorenzo Sonego fa invece soffrire fino all'ultimo Alexander Zverev, prima di cedere in cinque set dopo quasi 5 ore di gioco.
Musetti, avanti con forza. Ora Sweeny
In un match quasi mai in discussione, è stato ovviamente Musetti a partire subito nel migliore dei modi. Dopo un apparente equilibrio nei primissimi game, infatti, il carrarino ha strappato il servizio all’avversario alla prima occasione, nel settimo gioco. Per chiudere il primo parziale, Musetti ha poi nuovamente ottenuto il break, chiudendo così 6-3. Risultato analogo, almeno nel punteggio, anche nel secondo set. L’azzurro ha infatti preso il largo sul 4-2, salvo rischiare di concedere subito il contro-break: bravo Musetti in questo caso a salvare quattro palle break e a tenere il servizio fino alla chiusura del parziale. Il set più complicato è stato invece il terzo, dove il classe 2002 toscano ha perso il servizio per ben due volte, andando anche sotto 2-0 nel punteggio.
Una volta ribaltato il risultato in favore dell’azzurro, Fery è riuscito a ottenere un ultimo break che lo ha portato sul 5-5, ma Musetti è stato bravo a non perdere la concentrazione, e a chiudere 7-5. Si è chiuso così 6-3, 6-3, 7-5 l’esordio di Musetti a Flushing Meadows: buone risposte per l’azzurro, reduce da una stagione piuttosto complicata soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Al prossimo turno lo attende la wild card australiana Sweeny.
Le parole di Musetti: "C'è voluta molta pazienza nella gestione degli infortuni in questi mesi. Per me è stato un po' frustrante ripartire e poi infortunarmi di nuovo, ripartire e fermarmi ancora - racconta l'azzurro - Ho passato molto tempo a riflettere su quale fosse il problema, non è stato facile individuare una causa precisa. A volte serve tempo, soprattutto per individuare i dettagli del proprio corpo. Sono molto felice di essere tornato fisicamente sano e di essere a un buon livello anche dal punto di vista tennistico".
Sonego sfiora l'impresa con Zverev: Ko al quinto set
Un sontuoso Lorenzo Sonego rende invece la vita difficile ad Alexander Zverev nell'altro match di primo turno giocato nella notte degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Opposto al numero uno del seeding, il 31enne torinese ha dato battaglia per quattro ore e 55 minuti, prima di arrendersi al quinto set. 6-4, 3-6, 6-7(9), 7-5, 6-4 i parziali in favore di Zverev. Il terzo, quarto e quinto set sono durati oltre un'ora. Nel prossimo turno il tedesco, finalista sul cemento di Flushing Meadows nel 2020, affronterà il francese Quentin Halys.