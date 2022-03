OZ Racing svela Magnesium Limited Edition, leggerezza al potere

I CERCHI

Due nuove ruote in edizione limitata

L'azienda italiana, leader nel settore dei cerchi, ha presentato il nuovo progetto OZ Magnesium Limited Edition. La nuova famiglia di cerchi in lega OZ Racing in edizione limitata, dai caratteri tecnologico-innovativi di nuova generazione. Il risultato sono due nuove ruote, progettate e realizzate attraverso due diversi processi produttivi e disponibili solo in edizione limitata, entrambe derivate dall’esperienza OZ nelle massime competizioni: Superturismo Magnesio, realizzata in magnesio fuso e dedicata esclusivamente all'uso in pista, e Ultimate Magnesio, realizzata in magnesio forgiato e progettata per essere la ruota ad uso stradale più leggera, resistente e forte di sempre. OZ, i nuovi cerchi in magnesio: leggerezza estrema ufficio-stampa

OZ ULTIMATE MAGNESIO

Il cerchio in lega OZ Ultimate Magnesio rappresenta l’apice dell’ingegneria OZ applicata alle ruote stradali. Performance e leggerezza definitive, estreme. Alla costante ricerca della performance assoluta, OZ ha scelto di lavorare con uno degli elementi fondamentali presenti in natura: il magnesio. Spesso si commette l’errore di pensare che metalli come l’acciaio e il titanio siano più forti delle leghe leggere. Il magnesio - nonostante abbia un peso specifico pari a 1/6 dell’acciaio e 1/3 del titanio - se opportunamente ottimizzato in CAD/CAM e ri-caratterizzato con trattamenti termici acquisisce una migliore resistenza meccanica, con la metà del peso.

Così è nata OZ Ultimate Magnesio, la hyperwheel stradale in magnesio forgiato concepita per essere la ruota più leggera di sempre. L’ottimizzazione della fase di progettazione combinata all’utilizzo del magnesio, il più leggero dei materiali metallici strutturali (densità pari a 1,78 kg/dm3, mentre il peso specifico dell’alluminio è pari a 2,74 kg/dm3), ha permesso ad OZ di raggiungere un peso piuma senza compromettere la rigidità e la resistenza della ruota. La presenza di side cut spinti e di superfici realizzate interamente utilizzando frese a 5 assi rendono la ruota leggerissima e rigida, capace di migliorare le performance di guida di auto già molto performanti come Porsche 991 GT2 RS e GT3 RS. Ultimate Magnesio è un cerchio forgiato stradale unico ed incredibilmente leggero: solo 7,23 Kg nell’anteriore (9,5 x 20” ET 50) e 9,74 Kg nel posteriore (12,5 x 21” ET 48), per applicazioni central lock dedicate a Porsche 991 GT2 RS e GT3 RS. I trattamenti superficiali applicati alla ruota hanno inoltre permesso di raggiungere un’altissima resistenza alla corrosione, rendendola di fatto una ruota stradale utilizzabile in ogni condizione. OZ Ultimate Magnesio è disponibile in edizione limitata per Porsche 991 GT2 RS e GT3 RS, con applicazione differenziata da 20” anteriore e 21” posteriore, nella scintillante colorazione Grigio Corsa Bright.

SUPERTURISMO MAGNESIO

Il magnesio rappresenta da anni il materiale del motorsport per antonomasia. Una lega leggera e resistente, perfetta per essere utilizzata per cerchi con spessori importanti, capaci di sviluppare una resistenza meccanica strutturale molto alta e garantire nel contempo leggerezza da record. Partendo dallo studio fatto sulle leghe di magnesio applicate alle competizioni (in particolare per i team che competono nel mondiale rally WRC), OZ è riuscita a reinventare ancora una volta il famosissimo design Superturismo utilizzando una lega di magnesio fuso. Inizia così l’era di Superturismo Magnesio, una ruota in edizione limitata e dedicata ad alcune iconiche auto del passato e del presente come la Subaru Impreza WRX, la Mitsubishi Lancer Evo e la recentissima Toyota Yaris GR. La tecnologia produttiva utilizzata per realizzare Superturismo Magnesio è la stessa impiegata nel mondiale WRC: Superturismo Magnesio è prodotta attraverso un primo processo di fusione a bassa pressione di una lega di magnesio (sviluppata per il mondiale Rally) ed una successiva fase di lavorazione attraverso torni e frese a 5 assi, che permettono di ottenere un cerchio molto leggero e resistente.

Superturismo Magnesio è un cerchio da record: il suo peso infatti è di soli 8,43 kg e permette di migliorare sensibilmente l’handling dell’auto in pista. Superturismo Magnesio è disponibile in 18 pollici per Impreza WRX nella colorazione Race Gold, per Mitsubishi Lancer Evo in Matt Black e per Toyota Yaris GR in entrambe le colorazioni. Superturismo Magnesio è una ruota super tecnica che garantisce elevatissime prestazioni, non utilizzabile su vetture stradali ma dedicata unicamente all’utilizzo in circuito.