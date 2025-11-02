Logo SportMediaset

DAL SALONE DI TOKYO

Mitsubishi Elevance, il concept che svela la nuova Pajero?

Svelata in Giappone, è ispirata all'avventura

di Redazione Drive Up
02 Nov 2025 - 15:39
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Andare all'avventura insieme a Mitsubishi. Al Salone di Tokyo la casa giapponese ha svelato Elevance Concept, un suv ibrido plug-in che combina quattro motori elettrici con un motore e benzina, compatibile con carburanti a zero emissioni di carbonio. Per ora una show car, ma potrebbe aver anticipato le linee della nuova Pajero. Linee ben decise, sul frontale l'evoluzione della classica calandra Mitsubishi. Una struttura a nido d'ape più moderna, al passo con i tempi. Futuristica, ma non troppo. Sicuramente imponente, un look che si fa notare. 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’abitacolo in stile capsula è avvolto da una robusta struttura che ricorda la cassa toracica, che secondo il costruttore aumenta il senso di sicurezza e offre una grande rigidità. Superfici morbide, materiali tecnici e un’enorme vetratura panoramica che amplifica la sensazione di libertà. La Mitsubishi Elevance rivoluziona il concetto di plancia e lo fa attraverso l’intelligenza artificiale.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

mitsubishi
elevance
auto
concept car
concept
giappone
ibrido plug-in
pajero
nuova pajero

