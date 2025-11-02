Mitsubishi Elevance, il concept che svela la nuova Pajero?

L’abitacolo in stile capsula è avvolto da una robusta struttura che ricorda la cassa toracica, che secondo il costruttore aumenta il senso di sicurezza e offre una grande rigidità. Superfici morbide, materiali tecnici e un’enorme vetratura panoramica che amplifica la sensazione di libertà. La Mitsubishi Elevance rivoluziona il concetto di plancia e lo fa attraverso l’intelligenza artificiale.