Tennis, esordio con brivido agli Us Open per Cobolli: vede nero e poi rimonta | "Sono andato in bagno ed è cambiato tutto"

Flavio Cobolli accede al secondo turno degli Us Open. Il romano, numero 6 della classifica Atp, ha dovuto rimontare due set di svantaggio per superare l'argentino Francisco Comesana (n.119 Atp) col punteggio finale di 3-6 2-6 6-3 6-4 6-4 dopo quattro ore e 13 minuti di partita. Prossimo avversario di Cobolli, il vincente del match tra Nishesh Basavareddy (n.163) e Tristan Schoolkate (n.180).
"Dopo essere andato sotto di due set, sono andato in bagno e ho cambiato tutto. Forse quello che indossavo mi portava sfortuna, così mi sono cambiato completamente, togliendomi tutti i vestiti con cui avevo iniziato la partita. E ha funzionato. Una partita di uno Slam non è mai finita e bisogna lottare fino all'ultimo punto", ha detto Flavio Cobolli spiegando il cambio di tono della partita contro l'argentino Francisco Comesana.