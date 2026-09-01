Tennis, esordio con brivido agli Us Open per Cobolli: vede nero e poi rimonta | "Sono andato in bagno ed è cambiato tutto"

"Dopo essere andato sotto di due set, sono andato in bagno e ho cambiato tutto. Forse quello che indossavo mi portava sfortuna, così mi sono cambiato completamente, togliendomi tutti i vestiti con cui avevo iniziato la partita. E ha funzionato. Una partita di uno Slam non è mai finita e bisogna lottare fino all'ultimo punto", ha detto Flavio Cobolli spiegando il cambio di tono della partita contro l'argentino Francisco Comesana.