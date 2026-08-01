Il PSG viaggia con la Cina: accordo con BYD

Dall'Italia alla Francia. Dopo l'accordo con l'Inter, BYD e il Paris Saint-Germain hanno siglato una partnership globale triennale che legherà il colosso cinese dei veicoli al club parigino fino al giugno 2029. L'intesa prevede che BYD assuma il ruolo di partner automobilistico ufficiale della società francese.

Pubblicità e non solo

Nei prossimi tre anni la collaborazione si concretizzerà in campagne pubblicitarie su scala mondiale, contenuti digitali esclusivi con i calciatori delle squadre maschili e femminili, attività di fan engagement ed edizioni di eventi dedicati ai sostenitori del PSG. Oltre alla presenza del brand all'interno dello stadio Parco dei Principi e negli asset commerciali del club, la flotta societaria verrà fornita direttamente dai modelli di BYD e di Denza, il marchio di fascia alta del gruppo automobilistico.

Espansione continua

I vertici delle due aziende hanno sottolineato il valore strategico dell'operazione. Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha evidenziato la volontà comune di promuovere soluzioni di mobilità sostenibile facendo leva su un pubblico globale di milioni di appassionati. Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer del Paris Saint-Germain, ha espresso soddisfazione per l'ingresso del costruttore cinese nella famiglia della società.