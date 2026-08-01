Collaborazioni

Il PSG viaggia con la Cina: accordo con BYD

Il costruttore fornirà anche vetture del brand Denza alla flotta ufficiale del club parigino

di Redazione Drive Up
01 Ago 2026 - 10:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dall'Italia alla Francia. Dopo l'accordo con l'Inter, BYD e il Paris Saint-Germain hanno siglato una partnership globale triennale che legherà il colosso cinese dei veicoli al club parigino fino al giugno 2029. L'intesa prevede che BYD assuma il ruolo di partner automobilistico ufficiale della società francese.
Pubblicità e non solo
Nei prossimi tre anni la collaborazione si concretizzerà in campagne pubblicitarie su scala mondiale, contenuti digitali esclusivi con i calciatori delle squadre maschili e femminili, attività di fan engagement ed edizioni di eventi dedicati ai sostenitori del PSG. Oltre alla presenza del brand all'interno dello stadio Parco dei Principi e negli asset commerciali del club, la flotta societaria verrà fornita direttamente dai modelli di BYD e di Denza, il marchio di fascia alta del gruppo automobilistico.
Espansione continua
I vertici delle due aziende hanno sottolineato il valore strategico dell'operazione. Stella Li, vicepresidente esecutivo di BYD, ha evidenziato la volontà comune di promuovere soluzioni di mobilità sostenibile facendo leva su un pubblico globale di milioni di appassionati. Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer del Paris Saint-Germain, ha espresso soddisfazione per l'ingresso del costruttore cinese nella famiglia della società.

Ti potrebbe interessare

videovideo
psg
paris saint germain
cinese
byd

Ultimi video

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

14:47
La puntata del 31 luglio #DriveUp

La puntata del 31 luglio #DriveUp

01:53
La storia di Audi e BMW - Belle signore

La storia di Audi e BMW - Belle signore

04:22
Denza Z9GT

Denza Z9GT

01:15
Ford Escort Mk1 RS

Ford Escort Mk1 RS

02:09
La storia di Ferrari - Siamo solo noi

La storia di Ferrari - Siamo solo noi

03:52
Abarth 600e Competizione

Abarth 600e Competizione

01:10
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

01:28
WRC Rally di Finlandia

WRC Rally di Finlandia

04:30
Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

Lancia Ypsilon HF e Rally4 HF

01:33
Jesko Absolut Koenigsegg

Jesko Absolut Koenigsegg

01:30
Ligier si aggiorna

Ligier si aggiorna

04:02
Giulia ErreErre Fuoriserie

Giulia ErreErre Fuoriserie

01:00
Fiat festeggia 50 anni in Brasile

Fiat festeggia 50 anni in Brasile

01:24
Pagani The Drive

Pagani The Drive

02:21
Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

I più visti di Drive Up

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

Come va in vacanza la Formula 1? Sorride Norris, la Ferrari non vuol fare una scelta

La Ferrari elettrica vale già 1 milione di dollari

Mercedes tornerà ai V8 (ma non dice quando)

Allarme Europa: una ibrida su quattro è cinese

Vacanze in auto: la scelta (e lo stress) di 8 italiani su 10

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:41
Kelly Doualla, Monti: "Correva con uno zainetto sulle spalle"
11:36
Lazio, buona anche la terza: battuto l'Avellino dell'ex Nesta grazie anche a... Taylor
11:27
Fiorentina-Como, incontro per Kean. E Paratici sfida la Juve per Pellegrino
11:26
L'Italia si avvicina a Euro 2032, presentata la lista di città candidate alla Figc: sono 13 con 16 stadi
Mastantuono
11:07
Asse Fiorentina-Real. Valdepenas, l’amichevole e poi… Mastantuno: “Vado in Italia”