Berrettini si ritira, niente sfida con Alcaraz a Parigi: "Troppo dolore al braccio"

Matteo Berrettini rinuncia alla sfida contro Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi. Il tennista romano, che ieri aveva battuto Humbert 7-6 7-5, ha annunciato il ritiro a poche ore dagli ottavi di finale: "Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera". Anche contro il tennista francese si era palesato il problema al gomito ma Berrettini era riuscito a gestirlo fino alla vittoria finale, uno sforzo che evidentemente ha pagato in vista di quello che sarebbe stato il match di stasera.