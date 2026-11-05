Il Portogallo annuncia: "Partita di addio per Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo ha annunciato l'addio alla nazionale e la Federcalcio del Portogallo ha reagito con questo comunicato: "La Federazione calcistica portoghese esprime la sua più profonda e duratura gratitudine al suo eterno capitano, Cristiano Ronaldo, che oggi ha annunciato il suo ritiro definitivo dalla Nazionale. È con profondo senso di gratitudine e immensa ammirazione che la Federazione calcistica portoghese elogia e ringrazia pubblicamente Cristiano Ronaldo per la sua straordinaria carriera al servizio del nostro Paese. Oltre a essere un atleta eccezionale, il nostro capitano è un leader carismatico, un esempio di dedizione e il simbolo per eccellenza dello spirito della nostra squadra nazionale. Nel corso di una leggendaria carriera internazionale, costellata da 234 presenze e 146 gol, il capitano si è caricato la nazione sulle spalle, ha infranto record e ha guidato la squadra verso momenti che rimarranno per sempre impressi nella storia del calcio nazionale. Ogni goccia di sudore, ogni gol decisivo e ogni fascia da capitano indossata con orgoglio in campo riflettevano il suo amore incondizionato per la nostra maglia. La sua dedizione e la sua eredità trascendono le quattro linee del campo. Cristiano Ronaldo ha elevato il nome del Portogallo e ha ispirato generazioni di giovani che sognano di seguire le sue orme, essendo, per molti di noi, il miglior giocatore di tutti i tempi!"