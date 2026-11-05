Dosso vola in Alabama: la nuova frontiera americana della regina della velocità italiana

Una decisione nata evidentemente dopo le delusioni sia nei campionati Europei di Birmingham, dove si era presentata con la legittima ambizione di migliorare il terzo posto di Roma 2024 e aveva dovuto accontentarsi del settimo posto, che negli Ultimate Championship di Budapest dove è stata eliminata in semifinale, in una stagione all'aperto dove pensava di poter volare dopo quella straordinaria al coperto, che l'aveva vista imbattuta e anche diventare campionessa del mondo sui 60 metri.