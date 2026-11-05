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L'ADDIO

Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: i numeri con la nazionale e i trofei vinti

CR7 ha lasciato il segno anche in nazionale: ha disputato sei Mondiali con tanto di primato

05 Nov 2026 - 12:33
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Si è conclusa ufficialmente l'avventura di Cristiano Ronaldo con la nazionale. A sorpresa, dopo le polemiche, CR7 ha annunciato l'addio al Portogallo: lascia con un bottino di 146 gol in 234 presenze. Numeri clamorosi per un campione che ha disputato l'ultima partita in nazionale lo scorso settembre a 41 anni: si è trattato di Portogallo-Galles (1-0), con tanto di gol annullato per fuorigioco. Nell'agosto del 2003 invece, a 18 anni, l'esordio assoluto in un'amichevole con il Kazakistan.   

Capace di disputare ben sei Mondiali con il Portogallo, detiene il primato per aver segnato proprio in sei edizioni differenti. E poi ci sono i trofei alzati al cielo con la nazionale: due Nations League (nel 2019 e nel 2025) e un Europeo. Quest'ultimo, nel 2016, in una serata dal doppio volto. Prima le lacrime per l'infortunio al 22esimo nel primo tempo che lo costrinse a lasciare il campo contro la Francia (come si vede nelle foto della gallery), poi la gioia finale in una partita vissuta a bordocampo da allenatore aggiunto.

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