Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: i numeri con la nazionale e i trofei vinti

Capace di disputare ben sei Mondiali con il Portogallo, detiene il primato per aver segnato proprio in sei edizioni differenti. E poi ci sono i trofei alzati al cielo con la nazionale: due Nations League (nel 2019 e nel 2025) e un Europeo. Quest'ultimo, nel 2016, in una serata dal doppio volto. Prima le lacrime per l'infortunio al 22esimo nel primo tempo che lo costrinse a lasciare il campo contro la Francia (come si vede nelle foto della gallery), poi la gioia finale in una partita vissuta a bordocampo da allenatore aggiunto.