Il mercato dell’auto resta fermo: il futuro è ancora incerto

Le ibride valgono il mercato

Il vero pilastro del sistema restano le ibride, che continuano a rappresentare la quota più consistente delle vendite. Le versioni plug-in crescono, mentre benzina e diesel proseguono il loro declino. È la fotografia di una transizione che avanza più per necessità che per convinzione, con automobilisti sempre più prudenti davanti a prezzi elevati, infrastrutture ancora disomogenee e una normativa in continuo cambiamento.

Bruxelles latita

Lo sguardo è ora puntato su Bruxelles. A dicembre era attesa una proposta europea che avrebbe dovuto affrontare temi cruciali come le emissioni, la regolamentazione delle batterie, la semplificazione normativa e l’elettrificazione delle flotte. Non si tratta solo di scelte ambientali, ma industriali: in gioco c’è la competitività dell’automotive europeo e la sua capacità di reggere l’urto della concorrenza globale. Eppure, l'UE ha rimandato - di nuovo - la decisione e una proposta di revisione adesso è previsto tra qualche settimana. Forse a inizio 2026. Non si spiega come il massimo organo Continentale non sappia ponderare le sue decisioni su una materia così sensibile.