Il diesel ha raggiunto i 3 euro in autostrada

Alla fine è successo davvero: il diesel ha superato i 3 euro al litro. Non si tratta di una media nazionale, ma del picco raggiunto sull'autostrada A22 del Brennero dove il gasolio Supreme (una linea "premium") è venduto a 3,159 euro al litro. La rincorsa del prezzo dei carburanti continua sebbene il prezzo del petrolio non sia a livelli record.

Record

Il dato rilevato dal Codacons è sintomo di una situazione senza precedenti sulla rete stradale e autostradale del Paese. In ogni caso, questo non significa che i prezzi al litro dei carburanti aumenteranno senza controllo: "Nessuno sostiene che domani tutti gli italiani pagheranno 3 euro per un litro di carburante, ma il fatto stesso che questa soglia sia già stata superata in alcuni impianti deve far scattare un campanello d’allarme", ha dichiarato l'associazione dei consumatori in una nota.

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Non c'è dubbio che questo sarà un controesodo particolarmente costoso per la maggior parte degli italiani al volante. Secondo l'Osservatorio dei carburanti, il prezzo medio al litro della benzina in modalità Self Service lungo la rete stradale è di 2,015 euro e di 2,136 euro per il diesel. Va peggio in autostrada, dove la media al litro passa rispettivamente a 2,091 euro e 2,207 euro. L'Unione Nazionale Consumatori chiede al Governo di tagliare le accise di 30 centesimi per il gasolio e di 14 centesimi per la benzina.