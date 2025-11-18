Meno di 20 mila euro

Lunga 3,79 metri e con quattro posti, debutta con un motore elettrico da 80 CV e batteria da 27,5 kWh, per 263 km di autonomia WLTP nella versione evolution. Le prime consegne sono previste per le settimane iniziali del 2026, mentre la gamma si articola su due allestimenti: evolution, disponibile dalla primavera 2026 a 19.500 euro, e techno, già ordinabile a 21.100 euro.

Allestimenti

La evolution offre sensori posteriori, sedile anteriore ribaltabile, posteriori scorrevoli e il sistema openR link con Google integrato. La techno aggiunge cerchi da 16”, climatizzatore automatico, cruise control adattivo, mantenimento di corsia e telecamera di parcheggio, con un’autonomia leggermente inferiore, pari a 261 km. La dotazione può essere ampliata con vernici dedicate, cerchi da 18”, pacchetti di assistenza alla guida e l’adattatore power-to-object per sfruttare la ricarica bidirezionale V2L. Con il pacchetto advanced charger, la potenza in AC sale da 6,6 a 11 kW, mentre in DC diventa possibile ricaricare fino a 50 kW.