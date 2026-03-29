Scenari

I 5 consigli per risparmiare carburante (senza cambiare auto)

Con i prezzi di benzina e Diesel ai massimi da anni, ogni litro conservato diventa una scelta consapevole

di Redazione Drive Up
29 Mar 2026 - 09:59
© ansa

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Marzo 2026 si sta confermando come uno dei momenti più delicati per il costo dell’energia in Europa. Benzina e diesel hanno raggiunto livelli che fino a pochi anni fa sembravano eccezionali, trasformando ogni pieno in una voce di spesa sempre più pesante per famiglie e lavoratori. In questo scenario, guidare meglio non è solo una questione di stile, ma di necessità. Senza interventi tecnici o investimenti importanti, esistono comportamenti concreti che permettono di ridurre i consumi in modo sensibile, sia su auto a benzina sia su diesel.
Il primo vero “motore” del risparmio
Il modo in cui si utilizza l’acceleratore incide molto più di quanto si pensi. Una guida fluida, senza brusche accelerazioni o frenate inutili, consente di mantenere il motore in un regime efficiente, evitando sprechi di carburante. Anticipare il traffico, osservare ciò che accade più avanti e lasciare scorrere l’auto quando possibile riduce il continuo alternarsi di gas e freno, che è tra le principali cause di consumo elevato.
Chi va piano...
Anche la velocità ha un impatto diretto. Superare certe soglie, soprattutto in autostrada, fa crescere in modo esponenziale la resistenza aerodinamica e quindi i consumi. Mantenere un’andatura costante e moderata è uno dei modi più semplici per percorrere più chilometri con lo stesso pieno. In questo senso, il cruise control, quando presente, può diventare un alleato prezioso. L'uso corretto delle marce è fondamentale. Nei motori moderni, sia benzina sia diesel, viaggiare a regimi troppo alti è inutile e dispendioso.
Piccoli dettagli, grande differenza
Oltre alla guida, è lo stato dell’auto a determinare quanto carburante viene realmente consumato. Pneumatici sgonfi, ad esempio, aumentano la resistenza al rotolamento e obbligano il motore a lavorare di più. Una pressione corretta non solo migliora l’efficienza, ma anche la sicurezza. Allo stesso modo, un’auto appesantita da carichi inutili o accessori esterni come portapacchi montati senza necessità peggiora l’aerodinamica e incide direttamente sui consumi.
Attenzione ai dettagli
Anche la manutenzione gioca un ruolo chiave. Filtri sporchi, olio non adeguato o iniettori poco efficienti compromettono il rendimento del motore. Un’auto in ordine consuma meno e offre prestazioni più costanti nel tempo. Non è un caso che i costruttori indichino intervalli precisi per i controlli: rispettarli significa anche risparmiare carburante. Il climatizzatore, soprattutto nei percorsi urbani, può aumentare sensibilmente i consumi, così come il motore acceso inutilmente durante le soste. Spegnere l’auto quando ci si ferma per più di qualche minuto e utilizzare con criterio i sistemi elettrici aiuta a ridurre gli sprechi senza rinunciare al comfort.

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