Hypercar, Coletta conferma i 6 piloti: "Vogliamo continuare con loro"

FERRARI hypercar

© sportmediaset Giovanazzi, Pier Guidi, Calado, Fuoco, Nielsen e Molina possono dormire sonni tranquilli. I sei piloti Hypercar Ferrari sono vicini alla conferma anche per il prossimo anno al volante della 499P. La notizia arriva dal Mugello, in occasione delle Finali Mondiali 2023, dove Antonello Coletta ha fatto il punto della situazione: "Alcuni dei nostri piloti hanno il contratto in scadenza, altri invece no, stiamo cercando di confermarli tutti e mi auguro che andremo verso questa direzione".

L'head of Ferrari GT Sporting Activities ha ribadito la stima per i piloti con una frecciata ben indirizzata: "Alcuni organi di stampa e qualche nostro avversario ha messo in dubbio il valore dei nostri piloti. Non sono certo i nostri che sono andati a sbattere durante la 24 ore mentre erano in testa, i nostri sono quelli che hanno portato la macchina al traguardo e hanno vinto, quindi forse i problemi di piloti ce li hanno gli altri e non noi".