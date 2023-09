Helmetto, che debutto a Monza: il primo trolley per i piloti

IL PROGETTO

Tutto in carbonio, perfetto per trasportare casco, HANS e abbigliamento da gara

"Immagina di poter portare con te tutto ciò di cui hai bisogno in pista senza fatica, grazie a un trolley pensato e sviluppato da veri esperti del volante - dichiara Giovanni Pasquini, Ceo di Italian Gesture - Casco, HANS, tuta e altro ancora: tutto trova il suo spazio perfetto in Helmetto, grazie ad un compartimento studiato appositamente per preservare l'integrità degli strumenti di lavoro più preziosi per un pilota".

"La nostra passione per l'innovazione non conosce limiti - continua Pasquini - Helmetto è stato costruito interamente in carbonio, con un design unico e inconfondibile stilizzato e forgiato da esperti designer e ingegneri nei laboratori di Italian Gesture a Quercianella - Livorno in Toscana. Ogni dettaglio è stato curato per garantire praticità e comfort, dando a ogni spostamento un tocco di autentico stile".

"L'elettronica avanzata all'interno di Helmetto offre un controllo completo del contenuto e lo tiene al riparo da umidità e imprevisti, grazie ad una potente ventola e ad un sensore che rileva l’umidità facendo partire la ventola al bisogno, anche in movimento, grazie ad una batteria interna asportabile che può essere utilizzata cime da powerbank per device esterni. La portabilità è fondamentale, e Helmetto lo sa bene. Le sue dimensioni ridottissime consentono di portarlo ovunque senza alcun disagio. In sintesi, Helmetto è molto più di un semplice trolley. È un connubio tra passione, tecnologia e design, destinato a rivoluzionare gli spostamenti dei piloti che cercano sempre il massimo confort nei loro viaggi. Con robustezza ed eleganza, questo trolley realizzato in carbonio, è un compagno imprescindibile per chi ama la competizione".