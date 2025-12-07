Ford investe sui talenti del futuro: a Roma nasce la prima carrozzeria hi-tech in una scuola

L’iniziativa si inserisce in un trend culturale in crescita. In un’epoca dominata dal dibattito su Intelligenza Artificiale e digitalizzazione, la Generazione Z riscopre il valore del lavoro manuale e tecnico-specializzato. L’Osservatorio “Giovani e Professioni” rivela che il 25% dei giovani prossimi al diploma valuta seriamente una carriera artigianale o tecnico-pratica, con un forte interesse per il settore della mobilità – automobilistico, ferroviario e aeronautico. "Abbiamo avuto una risposta eccezionale - aggiunge Buraglio - perché da quando è partito il progetto oltre 600 giovani hanno potuto partecipare a un percorso formativo e addirittura ben 70 di questi oggi lavorano presso i nostri concessionari".