TECNICI DEL DOMANI

Ford investe sui talenti del futuro: a Roma nasce la prima carrozzeria hi-tech in una scuola

Al De Amicis-Cattaneo nasce la prima carrozzeria Ford all’interno di un istituto scolastico italiano. Il Ministro Valditara: “Così riduciamo la distanza tra formazione e lavoro”

di Alfredo Toriello
07 Dic 2025 - 12:22

ROMA - Investire sul futuro: è quello che Ford fa da anni, per la precisione dal 2021 quando nacque la Ford Youth Academy, progetto pensato per mette in contatto il mondo delle aziende, delle scuole e delle istituzioni. All'interno di questo progetto si è inserito anche la realizzazione di una carrozzeria all'avanguardia presso l'Istituto Professionale "De Amicis-Cattaneo" di Roma. Un luogo di inclusione e formazione, frutto della collaborazione tra pubblico e privato, ma soprattutto la prima carrozzeria che una casa automobilistica inaugura all'interno di un istituto scolastico italiano.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un progetto lodevole per più di un motivo, alla cui inaugurazione non poteva mancare anche il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Queste scuole, grazie anche alla nuova riforma dell'istruzione tecnica professionale, sono destinate a garantire ai nostri giovani opportunità occupazionali importanti in tempi rapidi e soprattutto opportunità occupazionali capaci di valorizzare i loro talenti". 

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ecco che dopo anni di inattività quella struttura in disuso - dietro il campo da basket al centro del cortile dell'istituto - torna a splendere, offrendo agli studenti un percorso formativo all’avanguardia che unisce il meglio delle tecniche di riparazione tradizionali alle competenze richieste dai veicoli di ultima generazione, dalle auto elettriche agli ibridi. Un laboratorio dove si impara un mestiere d’altri tempi, ma incredibilmente attuale.

"È un progetto che ha un valore enorme per la nostra azienda", racconta l’Amministratore Delegato di Ford Italia Marco Buraglio. "Oggi nel settore automobilistico viviamo un periodo di grandissime trasformazioni tecnologiche, dove i veicoli sono sempre più tecnologici e la connettività sta assumendo un ruolo fondamentale e quindi è fondamentale oggi poter creare nuove competenze".

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L’iniziativa si inserisce in un trend culturale in crescita. In un’epoca dominata dal dibattito su Intelligenza Artificiale e digitalizzazione, la Generazione Z riscopre il valore del lavoro manuale e tecnico-specializzato. L’Osservatorio “Giovani e Professioni” rivela che il 25% dei giovani prossimi al diploma valuta seriamente una carriera artigianale o tecnico-pratica, con un forte interesse per il settore della mobilità – automobilistico, ferroviario e aeronautico. "Abbiamo avuto una risposta eccezionale - aggiunge Buraglio - perché da quando è partito il progetto oltre 600 giovani hanno potuto partecipare a un percorso formativo e addirittura ben 70 di questi oggi lavorano presso i nostri concessionari".

Innovazione al servizio del domani, con la possibilità per i più giovani di sperimentare in un nuovo spazio che rispecchia gli alti standard delle officine Ford più all'avanguardia: sistemi di verniciatura avanzati, attrezzature per materiali innovativi e per l’intervento su veicoli elettrificati, un nuovissimo forno di verniciatura.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La realizzazione di questa carrozzeria è stata possibile anche grazie al prezioso contributo di partner tecnologici di eccellenza che hanno fornito attrezzature fondamentali e tra le più moderne. In particolare, Polin-ac, che ha fornito il forno di verniciatura. Wurth, che ha contribuito con attrezzature e utensili specifici per la carrozzeria; BASF, che ha messo a disposizione le vernici di ultima generazione. Infine, 3M, con la fornitura di materiali di consumo e attrezzature essenziali per le operazioni quotidiane.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Un esperimento che permette di fare una riflessione più amplia sulla scuola come sottolinea il Ministro Valditara: “Stiamo investendo risorse importanti nella scuola italiana, dobbiamo diffondere sempre di più il modello del 4 + 2, che non a caso dal proprio prossimo anno ogni scuola dovrà offrire un percorso di questo tipo. Modello che consentirà di ridurre il disallineamento fra la domanda di qualifiche e l'offerta da parte delle scuole".

Insomma, uno spazio per poter dare un futuro ai giovani, all'ombra di un grande murales colorato che raffigura il lavoro di squadra e il gioco. Delle mani che s'incontrano per realizzare il "modellino" di un Ford Explorer, quelle stesse mani che qui sperimentano, imparano e scoprono il proprio domani. Un percorso scandito dalle citazioni di Henry Ford che campeggiano sulle pareti: "Credo nella formula: 100% teoria e 100% pratica. La teoria, senza un'applicazione pratica, è inutile". Nulla di più vero e calzante.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

