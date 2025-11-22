Logo SportMediaset

Fiat 500 hybrid: ecco quanto costa la nuova utilitaria made in Italy

Con l’arrivo dei nuovi allestimenti, la Fiat 500 Hybrid completa la sua gamma e affianca definitivamente la versione elettrica, riportando la produzione a Mirafiori

di Redazione Drive Up
22 Nov 2025 - 14:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il debutto con la versione Torino, la Fiat 500 Hybrid amplia la propria offerta e si presenta finalmente con una gamma completa. Il prezzo di partenza parte da 19.900 euro, che si riducono a 16.950 con rottamazione e finanziamento, rendendola una delle proposte ibride più accessibili nel panorama delle citycar. La produzione resta a Mirafiori, dove la 500 elettrica e la Hybrid condividono piattaforma, stile e impostazione degli interni.
Diverse versioni
La famiglia è composta dalla classica carrozzeria a tre porte, dalla variante Cabrio e dalla 3+1, attesa nel 2026, riconoscibile per il piccolo portello supplementare sul lato destro che facilita l’accesso posteriore. Fiat riprende dagli allestimenti dell’elettrica la struttura della gamma, che si articola in Pop, Torino, Icon e LaPrima, ciascuna pensata per un diverso livello di dotazioni e comfort.
Fondamentale
La 500 Hybrid 2025 si inserisce così in un momento cruciale per il marchio, offrendo una soluzione più accessibile rispetto all’elettrica ma senza rinunciare allo stile e alla personalità che hanno reso il modello uno dei più riconoscibili nel mondo. Con una gamma più articolata e una produzione che resta ancorata al cuore industriale di Torino, la citycar si prepara a rivendicare un ruolo di primo piano nella nuova mobilità urbana.

