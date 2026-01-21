Ferrari ha un nuovo pilota italiano

Ferrari rafforza il proprio impegno nelle competizioni GT nominando Tommaso Mosca nuovo pilota ufficiale, una scelta che premia il talento italiano e la continuità di un percorso costruito con risultati concreti nelle gare endurance più prestigiose. Nato a Brescia nel 2000, Tommaso Mosca ha costruito la propria carriera sportiva quasi interamente al volante di vetture del Cavallino Rampante.

Dai kart alle GT

Dopo gli esordi nei kart, si è affermato nelle competizioni GT nazionali e internazionali, distinguendosi per velocità, costanza e capacità di gestione delle gare di durata. I successi ottenuti nel Campionato Italiano GT Endurance e le prestazioni di rilievo in appuntamenti chiave come la 24 Ore di Spa hanno consolidato il suo profilo nel panorama europeo.

Il ruolo ufficiale

La nomina a pilota ufficiale rappresenta un passaggio cruciale nella carriera di Mosca, che negli ultimi anni ha dimostrato piena maturità sportiva al volante delle Ferrari 488 GT3 Evo e 296 GT3 schierate dai team clienti. L’ingresso nella rosa ufficiale Ferrari conferma la fiducia del marchio in un pilota giovane ma già esperto, capace di interpretare al meglio le esigenze dell’endurance moderna e di contribuire allo sviluppo sportivo del programma GT del Cavallino.