Motorsport Ferrari festeggia la vittoria del mondiale WEC a Maranello

Non una semplice celebrazione, ma un ritorno alle origini del rapporto tra Ferrari, le sue persone e il pubblico. Dopo una stagione dominata nel FIA World Endurance Championship, culminata con i titoli Piloti e Costruttori, il Cavallino Rampante ha scelto di condividere il successo là dove tutto prende forma. Una giornata costruita attorno ai piloti della 499P, ma soprattutto attorno alla comunità Ferrari, tra stabilimenti, strade simbolo e il Museo, in un racconto collettivo fatto di motori, volti e applausi