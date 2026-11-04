Tucano Urbano, T.ur ed Eleveit a EICMA 2026: tutte le novità e le collezioni per il 2027 tra comfort e sicurezza

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A EICMA 2026 Tucano Urbano, T.ur ed Eleveit presentano le collezioni 2027 tra cui il coprigambe Termoscud® S, l'abbigliamento airbag Airscud ADV e le nuove calzature tecniche.
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La Copertina per il principe degli scooter urbani: il nuovo Honda nelle versioni SH125i e SH150i. È il TERMOSCUD® S R260S il protagonista di EICMA 2026 per TUCANO URBANO. Nella 83esima edizione dell’Esposizione Internazionale delle due ruote, il brand leader della mobilità urbana accende i riflettori sul l’ultima evoluzione del coprigambe più venduto al mondo dedicato allo scooter best seller e icona degli spostamenti in città.
Dal 5 all’8 novembre, i visitatori di EICMA avranno modo di scoprire in anteprima i punti di forza del nuovo TERMOSCUD® S (149,99€). Primo, fra tutti, il design in Italy con tecnologia 3D che, grazie allo SCUDLOCK System, non solo elimina i nastri laterali e inferiori per una integrazione sartoriale con il veicolo, ma rende anche il montaggio il più rapido di sempre. Immancabili i capisaldi della Copertina: il sistema gonfiabile antisventolio brevettato S.G.A.S., la costruzione HYDROSCUD® 100% impermeabile, il coprisella estraibile per non sedersi sul bagnato, il 4 Season System che consente 3 modalità di utilizzo – inverno, primavera/autunno, estate –, la Protezione Furto valida un anno e la resistenza che sfida il tempo, inverno dopo inverno.
IL GUANTO PIÙ CALDO.
Specialista della stagione fredda, TUCANO URBANO riserva alla linea WarmPower, tanto amata dal pubblico della Fiera di Rho-Milano, la sua tucanata più calda e smart. Per proteggere le mani che – si sa – sono le articolazioni più esposte al vento pungente, arriva FULLWARM HYDROSCUD® (239,99€), il nuovo guanto certificato moto CE, 100% impermeabile e riscaldante su palmo, dita e dorso, con autoaccensione: basta indossarlo per attivare il più caldo dei 3 livelli di regolazione termica che consentono di mantenere le mani alla giusta temperatura, per non perdere la sensibilità sui comandi.
E, una volta arrivati alla meta, sfilandolo, si spegne da solo. L’alimentazione a batteria al litio da 7,4V/2200 mAh è inclusa, è ricaricabile (il caricabatterie è in dotazione), dura circa 4h a 65,5° C, ed è supportata dalla fodera in micropile con imbottitura termica 3MTM ThinsulateTM.
Il palmo in pelle, il dorso in poliestere mechanical stretch, l’inserto flessibile antiabrasione in gomma micro-iniettata sul palmo e la stampa laserata sul palmo per aumentare il grip vanno a comporre un design ideale per il commuting urbano. Black e Kaki, i colori disponibili.
IL CASCO BIANCONERO.
Dopo il successo dei caschi EL’JETTIN AC MILAN e EL’JETTIN INTER lanciati lo scorso anno proprio a EICMA, in omaggio al club più titolato del calcio italiano, TUCANO URBANO presenta EL’JETTIN JUVENTUS OFFICIAL PRODUCT (99,00€), in due varianti colore:
In entrambe le versioni, l’iconico logo della Juve si staglia al centro sul fronte del casco, come affermazione di appartenenza e di orgoglio, FINO ALLA FINE.
IL CASCO PIÙ ESCLUSIVO.
Urban Adventure sarà la parola d’ordine della prossima primavera. E TUCANO URBANO ne anticipa a EICMA, in anteprima mondiale, la novità di punta: EXPLORER (139,99€; 149,99€ per la variante graphic), casco jet omologato ECE 22.06, dedicato al mondo communting dei maxi scooter, a doppia calotta. Il che lo rende un unicum, indossabile in 4 diverse ingegnose configurazioni:
Dotato di Ventilazione Clima System a 4 prese d'aria e di predisposizione per il Bluetooth SMARTCOM by MIDLAND, EXPLORER sarà disponibile in tre varianti colore: Black, Glossy Ice White, Matt Adv Sand Graphic.
L’appuntamento per queste e molte altre novità è in EICMA, Pad. 10 – stand E89.
T.UR SPRING SUMMER 2027: LA PROTEZIONE DIVENTA ADATTIVA
Ad EICMA debuttano Airscud ADV con airbag elettronico In&motion e AGS – Adaptive Gear System, il nuovo sistema di abbigliamento modulare T.ur. La collezione SS27 si completa con nuove giacche, guanti e accessori sviluppati per viverela moto con più protezione, comfort e libertà, dalla città all’adventure.
In occasione di EICMA 2026, T.ur presenta in anteprima le principali novità della collezione Spring Summer 2027. Al centro c’è un nuovo modo di interpretare l’abbigliamento tecnico da moto: protezione evoluta, modularità e capi capaci di adattarsi a condizioni, stagioni e differenti stili di guida. Una filosofia che trova la sua massima espressione nella nuova giacca airbag Airscud ADVe nel sistema di abbigliamento modulare AGS – Adaptive Gear System.
AIRSCUD ADV: L’AIRBAG DIVENTA GIACCA
Protagonista della preview T.ur per la Spring Summer 2027 è Airscud ADV, la prima giacca adventure sul mercato certificata CE EN 17092:2020 Classe A con airbag elettronico In&motion integrato. Pensata per accompagnare il motociclista dalla strada all’off-road, combina protezione attiva, ventilazione e libertà di movimento in un capo dalla vestibilità elasticizzata e “muscolare”, studiata per ridurre il peso percepito e seguire meglio i movimenti del corpo.
Il sistema In&motion monitora in tempo reale i parametri di guida attraverso 7 sensori – 3 accelerometri, 3 giroscopi e 1 GPS con 1.000 analisi al secondo, è in grado di rilevare il pericolo e si attiva in meno di 60 millisecondi proteggendo torace e addome, collo e colonna vertebrale. Cinque gli algoritmi selezionabili per la modalità di guida– Adventure, Motocross, Adventure Race, Street e Track, con aggiornamenti automatici, autonomia fino a 30 ore e sistema certificato SRA 5 Stelle. Una caratteristica importante della modalità di guida Adventure è che l'algoritmo previene il gonfiaggio sotto i 15km/h, escludendo quindi tutte le cadute da fermo e a bassissima velocità che spesso accadono nelle uscite in fuoristrada.
La centralina In&box è disponibile con la formula di acquisto Classic oppure a noleggio con i piani In&motion Revolution mensile o annuale; tra i servizi inclusi anche la chiamata automatica d’emergenza Liberty Rider. Dopo un’attivazione, i controlli di sicurezza e la sostituzione della cartuccia possono essere effettuati autonomamente in 5 minuti.
Le protezioni EASYFLEX Liv.2 su spalle e gomiti, il paraschiena CPS Liv.1 e la predisposizione per l’inserimento della protezione petto completano la dotazione di sicurezza. La giacca Airscud ADV può essere utilizzata da sola nella stagione calda, oppure combinata con gli altri strati AGS (Adaptive Gear System) per un impiego tutto l’anno.
Prezzo e date di arrivo: 399,99€, oltre alla registrazione ad In&Motion a partire da 12€ al mese - Primavera 2027.
AGS: ONE SYSTEM. ENDLESS SOLUTIONS
Airscud ADV debutta all’interno di AGS – Adaptive Gear System, il nuovo sistema di vestizione a strati T.ur sviluppato per offrire ad ogni motociclista la libertà di costruire il proprio equipaggiamento ideale, adattandolo in modo intuitivo a clima, viaggio e stile di guida, ogni giorno.
Un sistema modulare che nasce dall'unione di tre strati formati da elementi indipendenti, progettati per essere acquistati ed utilizzati singolarmente oppure insieme, così da accompagnare il rider in ogni stagione e condizione:
Dall’estate alla pioggia invernale, dall’uso quotidiano ai lunghi viaggi, l’abbigliamento viene finalmente costruito e modificato in base alle necessità.
SKINPOWER: LA PROTEZIONE ESTIVA SECONDO AGS
Skinpower è la giacca estiva certificata CE EN 17092:2020 Classe A che interpreta l’Armour Layer del sistema AGS. Light Mesh ad alta tenacità, Profiber elasticizzato su fianchi e maniche e pannelli in nylon stretch creano una struttura leggera, ventilata e aderente al corpo. Le protezioni EASYFLEX Liv.2 su spalle e gomiti sono affiancate dalla predisposizione per protezione petto e paraschiena. Le aree sfoderate aumentano il passaggio dell’aria e contribuiscono a ridurre il peso, mentre collo in lycra, fondo elasticizzato e volumi ridotti assecondano la guida attiva. Compatibile con gli strati esterni AGS, Skinpower nasce per l’estate ma può diventare la base protettiva di un equipaggiamento utilizzabile tutto l’anno.
Prezzo e date di arrivo: 169,99€ - Primavera 2027.
SHELLPOWER HYDROSCUD®: IL GUSCIO CHE COMPLETA IL SISTEMAAGS
Shellpower Hydroscud® è lo strato esterno laminato antipioggia e antivento del sistema AGS. È realizzato in nylon elasticizzato a tre strati con membrana Hydroscud® 10K/10K, completamente impermeabile e traspirante, protetta internamente da una retina in poliestere 30 denari. Le cuciture sono nastrate su tutto il capo, collo compreso. Privo di protezioni e progettato per essere abbinato agli Armour Layer AGS, utilizza tessuto antistrappo e integra due prese d’aria anteriori W.A.S. – Waterproof Airflow System – impermeabili e regolabili con zip. Completano la dotazione due tasche esterne impermeabili, una tasca interna, regolazioni su polsi, fianchi e fondo, dettagli reflex e una trappola antiacqua sulla cerniera centrale.
Prezzo e date di arrivo: 139,99€ - Primavera 2027
ALTRE NOVITÀ SPRING SUMMER 2027
La collezione si completa con nuove proposte pensate per ampliare l’offerta T.ur per la stagione estiva.
Spirit è la nuova felpa da moto certificata CE Classe A, con look casual che porta il linguaggio urbano della felpa con cappuccio nell’abbigliamento tecnico adventure, con protezioni integrate e una costruzione studiata per offrire comfort e ventilazione (prezzo 149,99 €).
La giacca Siena torna invece con due nuove colorazioni per il 2027, Black-Red per uomo e Black- Grey-Fuchsia per Lady, confermando la sua formula estiva leggera, traforata e immediata (prezzo 109,99€).
Sul fronte guanti debutta G-Five Hydroscud® Lady, versione femminile Black-Fuchsia dell’iconico modello impermeabile T.ur (prezzo 79.99€), mentre G-Force è il nuovo guanto estivo dal carattere più tecnico e sportivo, con nocche in fibra aramidica (prezzo 89,99€).
Completano le novità T-Cap, T-Soft e T-Face Mask (prezzo 19,99€ - 29,99€ - 24,99€), tre accessori first layer pensati per migliorare comfort, gestione dell’umidità e termoregolazione durante tutto l’anno.
ELEVEIT PRESENTA A EICMA LA COLLEZIONE 2027:DESIGN ITALIANO, TECNOLOGIAE PRESTAZIONIDALL’ADVENTUREALL’URBAN
Eleveit amplia la propria proposta di calzature da moto con una collezione pensata peraccompagnare il motociclista dall'utilizzo urbano, al viaggio e all’avventura.
In occasione della 83ª edizione di EICMA– Esposizione Internazionale delle due ruote, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo delle due ruote, Eleveit presenta la nuova collezione 2027.
Le nuove proposte arricchiscono le linee Adventure, Urban Contemporary e Lady, combinandoprotezione, comfort, funzionalità e design 100% italiano.
Eleveit sarà presente presso lo stand Mandelli, Padiglione 10 – Stand E89, dove sarà possibile scoprire la nuova collezione 2027, vedere da vicino le Limited Edition create per i piloti del mondiale diEnduro e Motocross e partecipare a sessioni autografi e lancio gadget insieme ai piloti sponsorizzatiEleveit come Morgan Lesiardo (EnduroGP), Alberto Forato (MXGP), Alessandro Botturi (Rally), Massimo Bianconcini (FreestyleMX).
NATI PER L’AVVENTURA, PRONTI PER OGNI PERCORSO
Il segmento Adventure si arricchisce con due nuovi modelli: X LAND ADV AIR E-DRY e TREK ADV AIR E-DRY, pensati per offrire protezione, comfort e funzionalità durante i viaggi su asfalto e sterrato e suipercorsi più impegnativi.
X LAND ADV AIR E-DRY combina una tomaia in pelle pieno fiore ingrassata e poliestere traspirante, con un inserto in poliuretano traforato effetto pelle plissettata nella parte alta per favorire la ventilazione e la flessibilità e, quindi, una calzata più comoda. La membrana E-Dry e la fodera in poliestere morbido etraspirante garantiscono comfort termico e impermeabilità. La protezione è affidata a elementi presenti su tallone, puntale, malleolo e tibia, con una protezione esterna rigida sugli stinchi e inserti in poliuretano nelle zone maggiormente sollecitate, compresa quella a contatto con la leva del cambio. Il sistema di chiusura con leve Eleveit e regolazione micrometrica a memoria di posizione e sgancio rapido auto-allineante consente una calzata precisa e facilmente regolabile. La suola bicomponente con battistrada scolpito completa il modello, offrendo aderenza su differenti condizioni di terreno. Disponibile nelle taglie da 39 a 48.
TREK ADV AIR E-DRY punta invece su leggerezza e versatilità, grazie a una tomaia in tessuto tecnico ripstop resistente e durevole con inserti in rete per aumentare la circolazione dell’aria. La fodera è in poliestere con membrana E-Dry 100% impermeabile e traspirante, mentre la protezione del malleolo è affidata a un inserto in PORON® XRD® Impact Protection® sottile, flessibile e capace di assorbire e dissipare l’energia di un impatto. La zona cambio è protetta direttamente dalla tomaia. La chiusura è rapida e semplificata dal sistema FITGO® con rotella micrometrica, che permette una regolazione precisa e personalizzata, completata da una chiusura supplementare in velcro sulla caviglia.La suola Extreme Lite, con battistrada in gomma tassellato e intersuola in EVA, combina aderenza, leggerezza e assorbimento degli urti. Disponibile nelle taglie 38–48.
ZOOM AMPLIA LA GAMMA URBAN CONTEMPORARY
Nella linea Urban Contemporary debutta la nuova famiglia ZOOM, composta da ZOOM, ZOOM E-DRY e ZOOM LEATHER E-DRY: tre calzature che portano la protezione e la funzionalità motociclistica nellaquotidianità, con un'estetica pensata per integrarsi naturalmente nello stile urbano.
I tre modelli condividono la protezione al malleolo con inserto in PORON® XRD® Impact Protection® flessibile e con spessore minimo, l'inserto in pelle nella zona a contatto con la leva del cambio e sulla parte esterna della scarpa e una suola in gomma con disegno antiscivolo.
ZOOM propone una tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, con finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata, per un carattere vintage e casual. ZOOM E-DRY mantiene la stessa identità estetica ma aggiunge la membrana E-Dry impermeabile e traspirante, aumentando la versatilità del modello. ZOOM LEATHER E-DRY rappresenta invece l'interpretazione più ricercata della famiglia, con tomaia in pelle pieno fiore e inserti in pelle scamosciata dal finissaggio cerato, fodera con membrana E-Dry e zip laterale interna che facilita la calzata. Tutti i modelli sono disponibili nelle taglie da 38 a 48.
DUE NUOVE CALZATURE URBAN PER LA COLLEZIONE LADY
La collezione 2027 dedica inoltre uno spazio specifico al mondo Lady, con due nuovi modelli: BLOOM E-DRY LADY e ZOOM LADY.
BLOOM E-DRY LADY nasce per offrire una calzata specificamente studiata per il piede femminile. La tomaia in pelle effetto bottalato a grana marcata, con inserti in pelle scamosciata dal finissaggio cerato, si abbina alla fodera in poliestere con membrana E-Dry impermeabile e traspirante. La sicurezza è affidata all’inserto in PORON® XRD® Impact Protection® sul malleolo, flessibile, sottile e ad alte prestazioni di protezione, mentre un inserto in pelle protegge la zona del cambio.
Particolarmente importante è l'attenzione alla vestibilità: il Female Foot Concept (F.F.C.) adatta la costruzione della scarpa allo specifico profilo del piede femminile, intervenendo su collo del piede, punta e tallone. Il plantare rialzato Higher Internal Footbed (H.I.F.) aumenta di 25 mm l'altezza del tallone e di 8 mm quella del plantare, per favorire un appoggio più sicuro e confortevole. La chiusura con allacciatura e zip laterale interna facilita la calzata, mentre la suola in gomma con design antiscivolo completa il modello. BLOOM E-DRYLADY è disponibile nelle taglie 35–42.
ZOOM LADY riprende l'estetica casual della famiglia ZOOM con una tomaia in canvas di cotone ad alta tenacità, finissaggio slavato e inserti in pelle scamosciata. La protezione al malleolo in PORON® XRD®Impact Protection®, l'inserto in pelle nella zona del cambio e la suola in gomma con disegno antiscivolo garantiscono le principali caratteristiche funzionali della gamma. La chiusura con lacci completa il modello, disponibile nelle taglie 35–42.
APPUNTAMENTO AD EICMA
La nuova collezione Eleveit 2027 sarà presentata ufficialmente a EICMA presso lo stand Mandelli, Padiglione 10 – Stand E89.
Da giovedì 5 novembre a domenica 8 novembre lo stand Eleveit sarà animato dalla presenza dei piloti ufficiali del Mondiale Motocross ed Enduro, dai protagonisti dei più famosi rally internazionali e del Freestyle Motocross e dai content creator che collaborano con il brand.