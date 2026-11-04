Tucano Urbano, T.ur ed Eleveit a EICMA 2026: tutte le novità e le collezioni per il 2027 tra comfort e sicurezza

TREK ADV AIR E-DRY punta invece su leggerezza e versatilità, grazie a una tomaia in tessuto tecnico ripstop resistente e durevole con inserti in rete per aumentare la circolazione dell’aria. La fodera è in poliestere con membrana E-Dry 100% impermeabile e traspirante, mentre la protezione del malleolo è affidata a un inserto in PORON® XRD® Impact Protection® sottile, flessibile e capace di assorbire e dissipare l’energia di un impatto. La zona cambio è protetta direttamente dalla tomaia. La chiusura è rapida e semplificata dal sistema FITGO® con rotella micrometrica, che permette una regolazione precisa e personalizzata, completata da una chiusura supplementare in velcro sulla caviglia.La suola Extreme Lite, con battistrada in gomma tassellato e intersuola in EVA, combina aderenza, leggerezza e assorbimento degli urti. Disponibile nelle taglie 38–48.